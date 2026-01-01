Hasta un 69% de descuento en BeaverHabits

Despliega BeaverHabits con un solo clic.

Rastreador de hábitos minimalista y autoalojado, centrado en los registros diarios y las rachas, sin objetivos ni complejidad.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  € /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega BeaverHabits con un solo clic.

Elige un plan VPS para BeaverHabits

-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
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Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con BeaverHabits

BeaverHabits es una aplicación minimalista de seguimiento de hábitos autoalojada, inspirada en la metodología «no rompas la cadena». A diferencia de las aplicaciones de hábitos orientadas a objetivos, BeaverHabits se centra puramente en el ritual de registro diario: marcar hábitos como completados, mantener rachas y visualizar la consistencia a lo largo del tiempo sin la carga cognitiva de objetivos, hitos o puntuaciones.

Alojar BeaverHabits en tu VPS mantiene tus datos de rutina personal privados, sin cuotas de suscripción y sin servicios de sincronización de terceros. La aplicación almacena todos los datos en una base de datos SQLite local y es compatible con cuentas multiusuario, instalación de PWA de iOS, filtrado por etiquetas, notas diarias, una API REST e integraciones con Home Assistant, Atajos de Apple y Stream Deck.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de BeaverHabits

Cuadrícula de registro diario

Una cuadrícula de calendario para cada hábito muestra las rachas y las ausencias de un vistazo, lo que facilita el seguimiento de la constancia diaria y motiva a mantenerla.

Filtrado de etiquetas

Agrupa y filtra hábitos por etiquetas para vistas enfocadas: ve solo rutinas matutinas, hábitos saludables o cualquier categoría personalizada.

Notas diarias

Añade hasta 1024 caracteres de notas por hábito al día para registrar el contexto, las observaciones o los motivos para saltarse el hábito.

Acceso a la API REST

Consulta y actualiza datos de hábitos programáticamente, permitiendo la automatización con Apple Shortcuts, Home Assistant y Stream Deck mediante HabitDeck.

Soporte PWA para iOS

Instala BeaverHabits como una aplicación en la pantalla de inicio en iPhone y iPad para una experiencia de registro con sensación nativa sin necesidad de descargarla de la App Store.

¿Por qué ejecutar BeaverHabits en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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