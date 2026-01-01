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Kit de herramientas PDF basado en navegador y centrado en la privacidad para fusionar, dividir, convertir y proteger PDFs sin subir archivos a ningún sitio.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con BentoPDF

BentoPDF es un kit de herramientas PDF orientado a la privacidad que procesa documentos completamente en el navegador del usuario — los archivos nunca abandonan la máquina cliente ni tocan un servidor externo. Sustituye múltiples servicios PDF en línea con una única interfaz autoalojada que cubre la fusión, división, reordenación de páginas, rotación, conversión de imágenes, OCR, compresión, protección con contraseña, marcas de agua, encabezados y pies de página y edición de metadatos.

Para equipos y organizaciones que manejan documentos sensibles — contratos, estados financieros y documentos legales — el autoalojamiento de BentoPDF elimina el riesgo de privacidad de subir archivos confidenciales a servicios PDF comerciales que pueden retener copias o registrar el uso. Dado que todo el procesamiento ocurre en el lado del cliente, el VPS solo sirve la interfaz web, manteniendo los requisitos de recursos del servidor al mínimo mientras se asegura que los documentos permanezcan completamente privados.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de BentoPDF

Procesamiento del lado del cliente

Toda la manipulación de PDF se realiza dentro del navegador del usuario. Los documentos nunca se suben al servidor, por lo que ni siquiera la máquina anfitriona ve el contenido de los archivos.

Fusionar, dividir y reordenar

Combina varios PDF, divídelos en páginas o secciones individuales y arrastra y suelta las páginas en el orden exacto que necesites en segundos.

OCR integrado

Convierte PDFs escaneados basados en imágenes en documentos de texto totalmente buscables y seleccionables sin enviar archivos a un servicio de reconocimiento de terceros.

Seguridad de documentos

Añadir protección con contraseña, cifrado y marcas de agua a PDF sensibles antes de la distribución, o eliminar restricciones de los PDF de tu propiedad para recuperar el acceso de edición.

Conversión de formato

Convertir imágenes a PDF, exportar páginas como imágenes y transformar Markdown con diagramas Mermaid en PDF formateados — todo desde la misma interfaz.

¿Por qué ejecutar BentoPDF en Hostinger?

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