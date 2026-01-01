Implementa Hanko con un solo clic.
Backend de autenticación de código abierto que prioriza las claves de acceso, con inicio de sesión sin contraseña, MFA, OIDC e inicio de sesión social.
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Todo lo que puedes crear con Hanko
Hanko es un backend de autenticación de código abierto, construido en torno a las claves de acceso y el estándar WebAuthn, diseñado como una alternativa autoalojable a Auth0, Clerk y otros SaaS de identidad. Incluye un flujo de usuario completo: registro de claves de acceso, SSO social y empresarial, contraseñas como opción de respaldo, MFA y recuperación basada en correo electrónico, todo ello expuesto a través de una API REST limpia y componentes web integrables.
Alojar Hanko en tu propio VPS mantiene las credenciales de usuario, las sesiones y los registros de auditoría dentro de tu infraestructura, sin tarifas por MAU y sin dependencia de proveedor. La base de datos PostgreSQL incluida persiste las cuentas de usuario y las credenciales WebAuthn, mientras que las sesiones basadas en JWT de Hanko se integran en cualquier stack de frontend o backend.
Funciones clave de Hanko
Autenticación con Passkey primero
Construido en torno a WebAuthn y las passkeys para que los usuarios inicien sesión con Face ID, Touch ID o llaves de hardware en lugar de escribir contraseñas.
SSO social y empresarial
Proveedores OAuth integrados para Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, además de SAML para proveedores de identidad empresariales.
Autenticación multifactor
La compatibilidad con la aplicación autenticadora TOTP y las políticas de dispositivos de confianza añaden una capa de MFA a cualquier flujo de inicio de sesión sin servicios externos.
SDK de componentes web
Implementa una interfaz de usuario de inicio de sesión completa en minutos incrustando los componentes web oficiales de Hanko en cualquier framework, como React, Vue, Svelte o HTML sin formato.
Tokens de sesión JWT
Las sesiones JWT que cumplen con los estándares, con rotación y revocación, facilitan la integración con las API y microservicios existentes.
Registros de auditoría y webhooks
El registro de auditoría integrado y los eventos de webhook para cada acción de autenticación te proporcionan visibilidad completa y una fácil integración con sistemas posteriores.
¿Por qué ejecutar Hanko en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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