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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Hanko

Hanko es un backend de autenticación de código abierto, construido en torno a las claves de acceso y el estándar WebAuthn, diseñado como una alternativa autoalojable a Auth0, Clerk y otros SaaS de identidad. Incluye un flujo de usuario completo: registro de claves de acceso, SSO social y empresarial, contraseñas como opción de respaldo, MFA y recuperación basada en correo electrónico, todo ello expuesto a través de una API REST limpia y componentes web integrables.

Alojar Hanko en tu propio VPS mantiene las credenciales de usuario, las sesiones y los registros de auditoría dentro de tu infraestructura, sin tarifas por MAU y sin dependencia de proveedor. La base de datos PostgreSQL incluida persiste las cuentas de usuario y las credenciales WebAuthn, mientras que las sesiones basadas en JWT de Hanko se integran en cualquier stack de frontend o backend.

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Funciones clave de Hanko

Autenticación con Passkey primero

Construido en torno a WebAuthn y las passkeys para que los usuarios inicien sesión con Face ID, Touch ID o llaves de hardware en lugar de escribir contraseñas.

SSO social y empresarial

Proveedores OAuth integrados para Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, además de SAML para proveedores de identidad empresariales.

Autenticación multifactor

La compatibilidad con la aplicación autenticadora TOTP y las políticas de dispositivos de confianza añaden una capa de MFA a cualquier flujo de inicio de sesión sin servicios externos.

SDK de componentes web

Implementa una interfaz de usuario de inicio de sesión completa en minutos incrustando los componentes web oficiales de Hanko en cualquier framework, como React, Vue, Svelte o HTML sin formato.

Tokens de sesión JWT

Las sesiones JWT que cumplen con los estándares, con rotación y revocación, facilitan la integración con las API y microservicios existentes.

Registros de auditoría y webhooks

El registro de auditoría integrado y los eventos de webhook para cada acción de autenticación te proporcionan visibilidad completa y una fácil integración con sistemas posteriores.

¿Por qué ejecutar Hanko en Hostinger?

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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