Authentik es un proveedor de identidad de código abierto flexible que ofrece a las organizaciones autenticación de nivel empresarial y gestión de usuarios sin la complejidad típicamente asociada a la infraestructura de identidad. Es compatible con los protocolos OAuth2, OpenID Connect y SAML, lo que lo hace compatible con prácticamente cualquier aplicación o servicio que necesite autenticación de usuario. Autenticación multifactor, flujos de inicio de sesión personalizables, integración LDAP y un portal de usuario de autoservicio completan sus capacidades.

El autoalojamiento de Authentik te otorga plena soberanía de datos sobre las credenciales de usuario y los datos de sesión, elimina las tarifas recurrentes por usuario cobradas por los proveedores de identidad comerciales, y te permite adaptar los flujos de autenticación a los requisitos exactos de tu organización. Este despliegue ejecuta un servidor, un trabajador en segundo plano, PostgreSQL y Redis — todo lo necesario para una plataforma de identidad lista para producción.