RabbitMQ es el intermediario de mensajes de código abierto estándar de facto, que implementa AMQP junto con soporte para MQTT, STOMP y otros protocolos. Desacopla a productores y consumidores para que los mensajes se pongan en cola de forma segura cuando los destinatarios no estén disponibles y se entreguen de forma fiable cuando se reconecten, eliminando la fragilidad de las llamadas directas a la API entre servicios.

Alojar RabbitMQ por tu cuenta elimina los precios por mensaje y la dependencia del proveedor, mantiene los eventos empresariales sensibles dentro de tu propia infraestructura y te da control total sobre las configuraciones de cola, las reglas de enrutamiento y las políticas de retención de datos. La interfaz de usuario de gestión integrada proporciona visibilidad en tiempo real de los flujos de mensajes, la profundidad de las colas y el rendimiento de los consumidores sin necesidad de herramientas de monitorización externas.