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Plataforma de gestión de proyectos de código abierto para el seguimiento de incidencias, ciclos de sprint y hojas de ruta de productos. Una alternativa autoalojada a Jira y Linear.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Plane

Plane es una potente plataforma de gestión de proyectos de código abierto que sirve como una alternativa moderna a Jira, Linear, Monday.com y ClickUp. Los equipos rastrean incidencias, ejecutan ciclos de sprint con gráficos de burndown, planifican hojas de ruta de productos y colaboran en tiempo real — todo ello sin precios por usuario ni que los datos salgan de tu infraestructura.

La implementación autoalojada incluye PostgreSQL, caché de Valkey, cola de mensajes de RabbitMQ y almacenamiento de objetos de MinIO para una configuración completamente autónoma. A diferencia de las herramientas de proyectos SaaS que cobran por puesto, ejecutar Plane en tu VPS proporciona usuarios y proyectos ilimitados a un coste de infraestructura fijo con propiedad total de los datos.

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Funciones clave de Plane

Seguimiento de problemas

Crea y gestiona elementos de trabajo con texto enriquecido, archivos adjuntos, subincidencias y referencias cruzadas entre proyectos en una vista centralizada.

Ciclos de Sprint

Ejecuta sprints ágiles con gráficos de trabajo pendiente y seguimiento del impulso del equipo para mantener el ritmo de desarrollo según lo previsto.

Hojas de ruta de productos

Planifica y comunica la dirección del producto con hojas de ruta visuales que se vinculan directamente con los problemas y módulos que permiten alcanzar cada hito.

Colaboración en tiempo real

Las actualizaciones en vivo garantizan que cada miembro del equipo vea el estado más reciente del problema, los comentarios y las asignaciones sin actualizaciones manuales.

Vistas personalizables

Crea vistas de tablero, lista y calendario filtradas que se pueden guardar y compartir con todo el equipo para una visibilidad consistente del proyecto.

Módulos y Análisis

Agrupa los problemas relacionados en módulos para proyectos complejos, y luego haz un seguimiento del progreso con análisis integrados y visualizaciones de tendencias.

¿Por qué ejecutar Plane en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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