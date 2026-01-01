Implementa Chartbrew con un solo clic.
Plataforma de informes de código abierto que convierte datos de API, SQL y NoSQL en paneles de control en vivo con un asistente con IA.
Elige un plan VPS para Chartbrew
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Chartbrew
Chartbrew es una plataforma de análisis e informes de código abierto creada para equipos que necesitan combinar datos de múltiples fuentes en un único panel de control en tiempo real. Se conecta directamente a API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics y muchas herramientas SaaS, luego renderiza gráficos que se actualizan según un horario sin servicios ETL de terceros.
Alojar Chartbrew por tu cuenta en tu propio VPS mantiene las claves API, los resultados de las consultas y los datos de los clientes dentro de tu entorno, elimina los precios por puesto en paneles compartidos y te da control total sobre cómo se programan, incrustan y comparten los informes con clientes o partes interesadas.
Funciones clave de Chartbrew
Conectores de múltiples fuentes
Extrae datos de API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore y herramientas SaaS populares en una única vista de panel.
Asistente de gráficos con IA
Describe el gráfico que quieres en inglés sencillo y deja que la IA integrada genere la consulta y la visualización por ti.
Informes programados
Actualiza conjuntos de datos según una programación cron y envía instantáneas por correo electrónico o Slack para que las partes interesadas obtengan cifras actualizadas sin iniciar sesión.
Paneles de control incrustables
Comparte enlaces públicos de solo lectura o incrusta gráficos directamente en portales de clientes, intranets y aplicaciones externas a través de iframes.
Colaboración en equipo
Invita a compañeros de equipo con permisos basados en roles a construir, revisar y comentar paneles de control juntos.
¿Por qué ejecutar Chartbrew en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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