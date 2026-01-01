Despliega FreeScout con un solo clic.
Ligero sistema de soporte de código abierto con bandeja de entrada compartida para soporte al cliente profesional sin tarifas por agente.
Elige un plan VPS para FreeScout
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con FreeScout
FreeScout es una plataforma de mesa de ayuda y bandeja de entrada compartida, gratuita y de código abierto, construida con PHP y Laravel, diseñada como una alternativa autoalojada a Help Scout y Zendesk. Ofrece una interfaz de soporte familiar y profesional con soporte para múltiples buzones, detección de colisiones, respuestas guardadas y automatización de flujos de trabajo — todo lo que un equipo necesita para gestionar las consultas de los clientes de forma eficiente sin pagar tarifas de suscripción por agente.
Desplegar FreeScout en tu VPS con MariaDB te da total soberanía de datos sobre cada conversación con el cliente, agentes y buzones ilimitados, y la libertad de extender la funcionalidad a través del sistema de módulos. No hay precios por agente, ni límites de conversación, ni riesgo de que un proveedor aumente los costes o descontinúe el servicio.
Funciones clave de FreeScout
Bandeja de entrada compartida
Varios agentes colaboran en el mismo buzón con detección de colisiones, evitando respuestas duplicadas al mismo cliente.
Automatización del flujo de trabajo
Automatiza acciones repetitivas con reglas personalizadas: asigna tickets automáticamente, envía respuestas predefinidas y activa notificaciones según las condiciones.
Soporte de múltiples buzones
Gestiona buzones de entrada separados para diferentes departamentos, marcas o productos desde una única instalación de FreeScout.
Respuestas guardadas
Crea una biblioteca de plantillas de respuesta para preguntas frecuentes para que los agentes puedan responder con precisión y coherencia en segundos.
Sistema de módulos
Amplía la funcionalidad con módulos comunitarios para chat en vivo, encuestas de satisfacción, base de conocimientos e integraciones de terceros.
¿Por qué ejecutar FreeScout en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.