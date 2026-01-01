Implementa JobOps con un solo clic.
Flujo de búsqueda de empleo autohospedado que busca tableros, adapta currículums, evalúa la idoneidad y rastrea cada solicitud desde un único panel de control.
Elige un plan VPS para JobOps
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con JobOps
JobOps aplica los principios de DevOps a la búsqueda de empleo. Busca en LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna y más de 10 portales de empleo desde una sola pantalla, puntúa cada resultado según tu perfil, genera un CV adaptado al puesto y rastrea cada solicitud en un solo lugar. Deliberadamente no se postula automáticamente, ya que los reclutadores pueden detectar los envíos automatizados, por lo que JobOps te ofrece la velocidad sin sacrificar la calidad.
El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene tu CV, historial de búsqueda, tokens de seguimiento de Gmail y claves de proveedor de IA bajo tu control total, en lugar de dentro de un SaaS de terceros. El proceso almacena todos los datos localmente en SQLite junto con los PDFs generados, por lo que el registro completo de cada búsqueda y solicitud permanece en la infraestructura que posees.
Funciones clave de JobOps
Búsqueda multi-tablero
Extrae datos de más de 10 portales de empleo, incluyendo LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe y Seek, desde una única interfaz de búsqueda.
Puntuación de idoneidad de IA
Puntúa cada puesto de 0 a 100 según tu perfil para que te centres solo en los que merecen la pena solicitar, en lugar de filtrar cientos manualmente.
Generación de CV a medida
Reescribe tu CV para cada puesto automáticamente, expórtalo a un PDF pulido localmente o a través de una integración de Reactive Resume.
Bandeja de entrada de seguimiento de Gmail
Conecta Gmail y detecta automáticamente invitaciones a entrevistas, ofertas y rechazos para actualizar el estado de la solicitud sin hojas de cálculo.
Trae tu propia IA
Conecta OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex o cualquier endpoint compatible con OpenAI, como Ollama o LM Studio.
Controles de patrocinio de visa
Verifica el estado de patrocinio de visa del Reino Unido en los listados y muestra solo los puestos que coincidan con tus requisitos de autorización de trabajo.
¿Por qué ejecutar JobOps en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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