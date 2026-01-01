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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Workout Cool

Workout Cool es una plataforma de entrenamiento físico autoalojada que proporciona una base de datos de ejercicios completa, un creador de planes de entrenamiento estructurados y un seguimiento de sesiones; todo funcionando en tu propio servidor sin cuotas de suscripción ni intercambio de datos con terceros. Los usuarios pueden explorar ejercicios con demostraciones en vídeo instructivas, crear programas de entrenamiento personalizados organizados por grupo muscular u objetivo de entrenamiento, y registrar sesiones de entrenamiento para seguir el rendimiento a lo largo del tiempo.

A diferencia de las aplicaciones de fitness alojadas que bloquean los datos históricos tras suscripciones, Workout Cool almacena todo el historial de entrenamiento en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura. La plataforma es compatible con la autenticación por correo electrónico y contraseña, junto con Google OAuth opcional, y la biblioteca de ejercicios integrada puede precargarse con datos de muestra en el primer inicio.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Workout Cool

Biblioteca de ejercicios

Explora una base de datos completa de ejercicios con demostraciones en video instructivas, organizadas por grupo muscular, equipo y tipo de entrenamiento.

Creador de planes de entrenamiento

Crea programas de entrenamiento estructurados de varios días con selecciones de ejercicios personalizadas, series, repeticiones y periodos de descanso para cualquier objetivo de fitness.

Registro de sesión

Registra cada sesión de entrenamiento con datos de rendimiento reales para que puedas seguir la progresión del peso y el volumen a lo largo del tiempo.

Seguimiento del progreso

Visualiza las ganancias de fuerza y la consistencia en el entrenamiento con gráficos que muestran las tendencias de rendimiento a lo largo de las sesiones y los programas de entrenamiento.

Filtrado por grupo muscular

Filtra y descubre ejercicios por grupo muscular objetivo para construir programas equilibrados que cubran cada parte del cuerpo.

¿Por qué ejecutar Workout Cool en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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