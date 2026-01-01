Despliega Workout Cool con un solo clic.
Plataforma de entrenamiento físico de código abierto para crear planes de entrenamiento, seguir el progreso y gestionar una biblioteca personal de ejercicios.
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Todo lo que puedes crear con Workout Cool
Workout Cool es una plataforma de entrenamiento físico autoalojada que proporciona una base de datos de ejercicios completa, un creador de planes de entrenamiento estructurados y un seguimiento de sesiones; todo funcionando en tu propio servidor sin cuotas de suscripción ni intercambio de datos con terceros. Los usuarios pueden explorar ejercicios con demostraciones en vídeo instructivas, crear programas de entrenamiento personalizados organizados por grupo muscular u objetivo de entrenamiento, y registrar sesiones de entrenamiento para seguir el rendimiento a lo largo del tiempo.
A diferencia de las aplicaciones de fitness alojadas que bloquean los datos históricos tras suscripciones, Workout Cool almacena todo el historial de entrenamiento en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura. La plataforma es compatible con la autenticación por correo electrónico y contraseña, junto con Google OAuth opcional, y la biblioteca de ejercicios integrada puede precargarse con datos de muestra en el primer inicio.
Funciones clave de Workout Cool
Biblioteca de ejercicios
Explora una base de datos completa de ejercicios con demostraciones en video instructivas, organizadas por grupo muscular, equipo y tipo de entrenamiento.
Creador de planes de entrenamiento
Crea programas de entrenamiento estructurados de varios días con selecciones de ejercicios personalizadas, series, repeticiones y periodos de descanso para cualquier objetivo de fitness.
Registro de sesión
Registra cada sesión de entrenamiento con datos de rendimiento reales para que puedas seguir la progresión del peso y el volumen a lo largo del tiempo.
Seguimiento del progreso
Visualiza las ganancias de fuerza y la consistencia en el entrenamiento con gráficos que muestran las tendencias de rendimiento a lo largo de las sesiones y los programas de entrenamiento.
Filtrado por grupo muscular
Filtra y descubre ejercicios por grupo muscular objetivo para construir programas equilibrados que cubran cada parte del cuerpo.
¿Por qué ejecutar Workout Cool en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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