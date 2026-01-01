Syncthing es una herramienta de sincronizaciÃ³n de archivos descentralizada que sincroniza archivos continuamente entre tus dispositivos sin ningÃºn servidor central. Todos los datos permanecen en tus dispositivos y se transfieren con cifrado TLS y secreto hacia adelante perfecto: sin intermediarios en la nube, sin necesidad de cuenta.

Alojar Syncthing en un VPS crea un nodo de sincronizaciÃ³n persistente que permanece en lÃ­nea 24/7, asegurando que todos tus dispositivos se mantengan actualizados incluso cuando algunos estÃ¡n desconectados. Con soporte para el versionado de carpetas, manejo de conflictos y clientes multiplataforma, Syncthing es la alternativa que prioriza la privacidad a Dropbox y Google Drive.