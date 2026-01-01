Radicale es un servidor CalDAV (calendario) y CardDAV (contactos) pequeĆ±o, sencillo y sin complicaciones, escrito en Python. Utiliza los protocolos estĆ”ndar que todo sistema operativo moderno soporta de forma nativa: iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE, asĆ­ los calendarios y contactos se sincronizan con tus dispositivos sin necesidad de instalar aplicaciones personalizadas o extensiones de navegador.

Alojar Radicale en tu propio VPS mantiene cada evento, direcciĆ³n y calendario compartido en una infraestructura que tĆŗ controlas, en lugar de entregarlos a un SaaS de calendario. El servidor almacena las colecciones como archivos planos en disco, no requiere base de datos y funciona cĆ³modamente junto a otras aplicaciones gracias a su pequeĆ±a huella de Python.