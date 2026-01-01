mStream es un servidor de streaming de música ligero, basado en Node.js, centrado en poner tu colección en línea con una configuración mínima. Simplemente coloca tu música en el volumen de la biblioteca y mStream la escanea, indexa y sirve automáticamente a través de un reproductor web limpio y adaptable, además de aplicaciones nativas para iOS y Android que utilizan la misma API de backend para escuchar sin conexión y reproducción sin interrupciones en dispositivos móviles.

Alojar mStream en un VPS te da acceso privado y siempre disponible a tu biblioteca de música desde cualquier dispositivo, sin los límites de almacenamiento, las restricciones de dispositivos o la rotación de licencias de los servicios de streaming comerciales. El modo público predeterminado prioriza la usabilidad inmediata; se pueden añadir cuentas por usuario a través de la interfaz de administración una vez que decidas exponer el servidor públicamente.