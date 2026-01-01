Implementa Svix con una instalación de un solo clic.
Servicio de entrega de webhooks de código abierto con reintentos automáticos, firma de mensajes y un portal de punto final para clientes integrable.
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Svix es una plataforma de entrega de webhooks de código abierto, preparada para empresas, que gestiona todo lo relacionado con el envío de webhooks fiables a escala. Gestiona los reintentos automáticos con retroceso exponencial, la monitorización del estado de los puntos finales, la firma y verificación de mensajes, y un registro de auditoría completo de cada intento de entrega — para que no tengas que construir nada de esta infraestructura tú mismo.
Un componente de portal integrable permite a los clientes de tu aplicación autogestionar sus puntos finales de webhook y suscripciones a eventos. Construido en Rust para un mejor rendimiento, Svix funciona con PostgreSQL y Redis, y expone una API REST con SDKs oficiales para todos los lenguajes principales. El autoalojamiento en tu VPS mantiene todos los datos de los webhooks bajo tu control.
Funciones clave de Svix
Reintentos automáticos
Las entregas fallidas de webhooks se reintentan automáticamente con retroceso exponencial, asegurando que los mensajes lleguen a su destino incluso durante interrupciones transitorias.
Firma de mensajes
Todos los webhooks salientes están firmados con HMAC-SHA256 o Ed25519, lo que permite a los receptores verificar criptográficamente la autenticidad de cada mensaje.
Portal incrustable
Ofrece un portal de gestión de webhooks prediseñado que tus clientes pueden usar para registrar puntos finales y suscribirse a eventos: no se requiere interfaz de usuario personalizada.
Registro de auditoría de entrega
Cada intento de entrega se registra con todos los detalles de la solicitud y la respuesta, lo que facilita la depuración de fallos y la reproducción de eventos perdidos.
SDKs multilenguaje
Los SDKs de cliente oficiales para Python, TypeScript, Go, Java, Ruby y C# te permiten integrar Svix en cualquier backend en minutos.
¿Por qué ejecutar Svix en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
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