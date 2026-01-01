Svix es una plataforma de entrega de webhooks de código abierto, preparada para empresas, que gestiona todo lo relacionado con el envío de webhooks fiables a escala. Gestiona los reintentos automáticos con retroceso exponencial, la monitorización del estado de los puntos finales, la firma y verificación de mensajes, y un registro de auditoría completo de cada intento de entrega — para que no tengas que construir nada de esta infraestructura tú mismo.

Un componente de portal integrable permite a los clientes de tu aplicación autogestionar sus puntos finales de webhook y suscripciones a eventos. Construido en Rust para un mejor rendimiento, Svix funciona con PostgreSQL y Redis, y expone una API REST con SDKs oficiales para todos los lenguajes principales. El autoalojamiento en tu VPS mantiene todos los datos de los webhooks bajo tu control.