Despliega Kimai con un solo clic.
Plataforma de seguimiento de tiempo gratuita y de cÃ³digo abierto para freelancers, agencias y equipos para registrar horas facturables y generar facturas.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Kimai
Kimai es una aplicaciÃ³n madura de seguimiento de tiempo de cÃ³digo abierto que ofrece a freelancers, agencias y empresas una forma fiable de registrar horas facturables, gestionar proyectos de clientes y generar facturas precisas. Con una interfaz web limpia, soporte multiusuario y permisos basados en roles, se adapta desde un desarrollador individual que registra su propio tiempo hasta una agencia que coordina a decenas de miembros del equipo en mÃºltiples clientes.
A diferencia de las herramientas SaaS de seguimiento de tiempo que cobran por puesto, autoalojar Kimai en tu propio VPS significa que no hay costes de suscripciÃ³n recurrentes y que tienes la propiedad completa de tus registros de tiempo y datos de facturaciÃ³n. Esta plantilla incluye MySQL para un almacenamiento duradero y listo para producciÃ³n.
Funciones clave de Kimai
Seguimiento de horas facturables
Inicia y detÃ©n temporizadores o introduce las horas manualmente para cualquier cliente, proyecto o actividad para obtener registros de facturaciÃ³n precisos.
GeneraciÃ³n de facturas
Crea facturas directamente desde los registros de tiempo sin exportar a una herramienta separada.
Informes detallados
Filtrar informes por usuario, proyecto, cliente o rango de fechas para comprender el uso y facilitar la facturaciÃ³n del cliente.
Extensibilidad de plugins
Extiende Kimai con plugins de la comunidad para flujos de trabajo personalizados, integraciones y formatos de exportaciÃ³n adicionales.
Â¿Por quÃ© ejecutar Kimai en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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