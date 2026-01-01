Implementa Sure con un solo clic.
Aplicación de finanzas personales autohospedada para el seguimiento del patrimonio neto, cuentas, transacciones e inversiones con plena propiedad de los datos.
Elige un plan VPS para Sure
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Sure
Sure es una aplicación de finanzas personales y gestión de patrimonio de código abierto, mantenida por la comunidad, diseñada para personas que quieren un control total de sus datos financieros. Rastrea cuentas bancarias, inversiones y préstamos, registra y categoriza transacciones, monitoriza el patrimonio neto a lo largo del tiempo y es compatible con hogares multiusuario, todo almacenado en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura.
A diferencia de las herramientas financieras alojadas, Sure se ejecuta completamente en tu servidor sin suscripción SaaS, sin compartir datos con terceros y sin riesgo de interrupción del servicio. La integración opcional de OpenAI añade categorización de transacciones impulsada por IA y consultas financieras en lenguaje natural. Un worker de Sidekiq en segundo plano gestiona las importaciones y notificaciones programadas mientras que la aplicación principal sirve el panel de control interactivo.
Funciones clave de Sure
Panel de control de patrimonio neto
Agrega todos los saldos de las cuentas en una vista única de patrimonio neto que se actualiza a medida que se registran las transacciones, ofreciendo una imagen clara de la salud financiera total.
Administración de cuenta
Controla tus cuentas corrientes, de ahorro, de tarjeta de crédito, de préstamos y de inversión desde una única interfaz con el historial completo de transacciones para cada una.
Categorización de transacciones
Importar, organizar y categorizar transacciones con automatización basada en reglas y anulaciones manuales para crear informes de gastos precisos.
Seguimiento de portafolio de inversión
Supervisa las tenencias de acciones y el rendimiento de la cartera con datos de precios en tiempo real obtenidos de Yahoo Finance o Twelve Data según un horario configurable.
Asistente financiero con IA
La integración opcional de OpenAI permite realizar consultas en lenguaje natural sobre los patrones de gasto y la categorización automatizada de las transacciones importadas.
Hogares multiusuario
Invita a los miembros del hogar con sus propias cuentas mientras compartes presupuestos y objetivos financieros en la misma instancia autoalojada.
¿Por qué ejecutar Sure en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronización de Anki autoalojado con soporte multiusuario, copias de seguridad y panel de control web