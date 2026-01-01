Implementa Norish con un solo clic.
Gestor de recetas de código abierto para hogares con importación desde redes sociales, análisis nutricional con IA y sincronización en tiempo real.
Elige un plan VPS para Norish
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Norish
Norish es una moderna aplicación de gestión de recetas centrada en el hogar, diseñada para familias y situaciones de convivencia compartida. Importa recetas directamente desde URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, vídeos de TikTok y capturas de pantalla de imágenes, eliminando el trabajo de transcripción manual que otros gestores de recetas requieren. El análisis nutricional y la detección de alergias con tecnología de IA se ejecutan automáticamente en cada receta importada, y los cambios se sincronizan en tiempo real en todos los dispositivos del hogar a través de Redis.
A diferencia de los servicios de recetas en la nube que monetizan tus datos y limitan la exportación, Norish es completamente autoalojado bajo AGPL-3.0, manteniendo cada receta, lista de la compra y plan de comidas en una infraestructura que tú controlas, sin tarifas por hogar ni niveles de suscripción.
Funciones clave de Norish
Importación de recetas de redes sociales
Importar recetas desde cualquier URL, YouTube Shorts, Instagram Reels o vídeos de TikTok usando un navegador sin interfaz gráfica, sin necesidad de transcripción manual.
Análisis nutricional con IA
Generar automáticamente información nutricional y detectar alérgenos en recetas importadas para que los miembros del hogar con necesidades dietéticas siempre tengan datos precisos.
Sincronización del hogar en tiempo real
Los cambios en las recetas, las actualizaciones de la lista de la compra y las ediciones del plan de comidas se propagan al instante a todos los dispositivos del hogar sin necesidad de una actualización manual.
Listas de la compra compartidas
Crea listas de la compra para el hogar directamente a partir de recetas y planes de comidas seleccionados, con los artículos organizados para una compra eficiente.
Planificador de comidas CalDAV
Sincroniza tu calendario de plan de comidas con cualquier aplicación compatible con CalDAV para que las comidas planificadas aparezcan junto con las citas y los recordatorios.
¿Por qué ejecutar Norish en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.