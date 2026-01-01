Grimmory es un gestor de colecciones de libros autoalojado completo que convierte archivos digitales dispersos en una biblioteca bellamente organizada. Es compatible con libros electrónicos (EPUB, MOBI, AZW), PDF, cómics (CBZ, CBR) y audiolibros (M4B, MP3), y obtiene automáticamente títulos, portadas, descripciones y géneros de Google Books, Open Library y Amazon en el momento en que se añaden los archivos.

El autoalojamiento en tu VPS elimina las cuotas de almacenamiento, la dependencia de una plataforma y la monitorización de contenido comunes en los servicios comerciales de libros electrónicos. Toda tu biblioteca —junto con el progreso de lectura, los marcadores y las cuentas multiusuario— permanece en el hardware que posees, accesible desde cualquier navegador o sincronizada con lectores electrónicos Kobo a través de OPDS.