WireMock es un simulador de API HTTP de cĆ³digo abierto que permite a los equipos de ingenierĆ­a reemplazar servicios reales con simulaciones programables. Define stubs a travĆ©s de una API REST o archivos JSON, haciendo coincidir las solicitudes entrantes por URL, encabezados, parĆ”metros de consulta, cookies o contenido del cuerpo, y devuelve respuestas dinĆ”micas generadas con plantillas Handlebars. Graba trĆ”fico real y reprodĆŗcelo mĆ”s tarde para replicar escenarios de producciĆ³n sin conexiĆ³n.

Alojar WireMock en tu propio VPS proporciona a cada equipo un entorno de simulaciĆ³n compartido para pruebas de contrato, datos de demostraciĆ³n, sustitutos de API de terceros y escenarios de caos como la inyecciĆ³n de latencia o cargas Ćŗtiles mal formadas. Los volĆŗmenes persistentes mantienen tus definiciones de mapeo, archivos de respuesta y extensiones personalizadas intactos a travĆ©s de los redespliegues para que tus elementos de prueba viajen con el servidor.