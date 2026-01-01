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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con DocuSeal

DocuSeal es una plataforma de firma electrónica de documentos gratuita y de código abierto que ofrece las capacidades principales de servicios comerciales como DocuSign y PandaDoc: colocación de campos mediante arrastrar y soltar, múltiples tipos de firma, recordatorios automatizados y registros de auditoría completos, sin costes de suscripción ni tarifas por documento.

Alojar DocuSeal en tu propio VPS significa que tus contratos, acuerdos y documentos firmados se almacenan completamente en tu propia infraestructura. Los documentos comerciales sensibles nunca pasan por una plataforma de terceros, lo que simplifica el cumplimiento con el RGPD y otros requisitos de protección de datos mientras te proporciona almacenamiento ilimitado de documentos y capacidad de procesamiento.

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Funciones clave de DocuSeal

Creador de formularios de arrastrar y soltar

Coloca campos de firma, iniciales, fechas y campos de formulario personalizados en cualquier lugar de un PDF usando un editor visual — no se necesita codificación.

Múltiples tipos de firma

Los firmantes pueden dibujar, escribir o cargar su firma, adaptándose a las preferencias personales en cualquier dispositivo.

Envío masivo

Envía el mismo documento a cientos de firmantes a la vez, haciendo que la distribución masiva de contratos sea rápida y manejable.

Recordatorios automatizados

Las notificaciones de firma pendiente se envían automáticamente, lo que reduce el seguimiento manual necesario para cerrar documentos a tiempo.

Plantillas de documentos

Guarda plantillas de documentos reutilizables para que los flujos de trabajo recurrentes, como los NDA o los formularios de incorporación, se puedan iniciar en segundos.

¿Por qué ejecutar DocuSeal en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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