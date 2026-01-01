DocuSeal es una plataforma de firma electrónica de documentos gratuita y de código abierto que ofrece las capacidades principales de servicios comerciales como DocuSign y PandaDoc: colocación de campos mediante arrastrar y soltar, múltiples tipos de firma, recordatorios automatizados y registros de auditoría completos, sin costes de suscripción ni tarifas por documento.

Alojar DocuSeal en tu propio VPS significa que tus contratos, acuerdos y documentos firmados se almacenan completamente en tu propia infraestructura. Los documentos comerciales sensibles nunca pasan por una plataforma de terceros, lo que simplifica el cumplimiento con el RGPD y otros requisitos de protección de datos mientras te proporciona almacenamiento ilimitado de documentos y capacidad de procesamiento.