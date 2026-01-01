LNbits es un sistema de monedero y cuentas de Bitcoin Lightning Network de cĆ³digo abierto y gratuito que convierte cualquier backend Lightning compatible en una plataforma multiusuario. En lugar de operar un monedero de nodo Ćŗnico, LNbits te permite aprovisionar submonederos ilimitados, cada uno con sus propias claves API, saldo y controles de acceso ā ideal para creadores, comunidades, empresas y desarrolladores que quieren emitir cuentas Lightning sin renunciar a la custodia del nodo subyacente.

Una arquitectura de plugins extensible incluye docenas de extensiones listas para usar que cubren botes de propinas, muros de pago, terminales de punto de venta, suscripciones, servicios LNURL, enlaces de limpieza y mĆ”s. Alojar LNbits por tu cuenta en tu propio VPS mantiene los canales Lightning, los datos de pago y las relaciones con los clientes completamente bajo tu control, sin custodio de terceros ni comisiones por transacciĆ³n.