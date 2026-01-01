Implementa Bigcapital con un solo clic.
Plataforma de contabilidad financiera autohospedada con multidivisa, informes inteligentes y un libro mayor de doble entrada completo.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Bigcapital
Bigcapital es una moderna plataforma de contabilidad financiera de código abierto diseñada como una alternativa autoalojada a QuickBooks, Xero y Wave. Implementa una contabilidad general de partida doble completa con soporte multidivisa, registros de clientes y proveedores, facturación y cuentas, seguimiento de inventario, asientos manuales e informes inteligentes: estados financieros, flujo de caja, antigüedad de cuentas por cobrar y pagar, y resúmenes de impuestos; todo ello generado a partir del libro mayor subyacente.
Alojar Bigcapital en tu propio VPS mantiene las facturas de clientes, las transacciones bancarias y los registros financieros en una infraestructura que tú controlas, en lugar de entregarlos a un servicio de contabilidad SaaS. La plataforma soporta múltiples empresas (inquilinos) por instancia con bases de datos aisladas, se integra con Stripe y Plaid para pagos y conexiones bancarias, y expone una API completa para integraciones personalizadas e informes.
Funciones clave de Bigcapital
Libro de partida doble
Libro mayor de doble entrada completo con plan de cuentas, asientos manuales e historial de transacciones auditable que se asigna directamente a los flujos de trabajo contables estándar.
Multidivisa
Soporte multidivisa nativo con fuentes de tipo de cambio configurables para facturas, recibos e informes para clientes y proveedores internacionales.
Facturas y recibos
Facturación a clientes con seguimiento de pagos, facturas de proveedores con programación de pagos, transacciones recurrentes y generación de PDF a través de la integración de Gotenberg incluida.
Informes inteligentes
Pérdidas y ganancias, balance general, flujo de caja, antigüedad de cuentas por cobrar/pagar, resúmenes de impuestos sobre las ventas e informes financieros personalizables generados a partir del libro mayor en tiempo real.
Multitenencia por diseño
Cada empresa tiene su propia base de datos aislada, por lo que una sola instancia puede gestionar múltiples negocios con una estricta separación de datos.
¿Por qué ejecutar Bigcapital en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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