Implementa Budge con instalación en un clic.
Aplicación de finanzas personales autoalojada para el seguimiento de gastos privados, presupuestos y la gestión de objetivos financieros.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Budge
Budge es una aplicación de presupuesto de finanzas personales que ayuda a individuos y familias a llevar un seguimiento de los gastos, monitorear los patrones de gasto y trabajar para alcanzar sus metas financieras a través de una interfaz web accesible. Soporta múltiples tipos de cuenta, categorías de gasto personalizadas y la gestión de transacciones recurrentes, dando a los usuarios una imagen completa de su salud financiera sin depender de servicios financieros basados en la nube.
Autoalojar Budge en tu propio VPS asegura que los detalles bancarios, el historial de gastos y las metas financieras permanezcan completamente dentro de tu infraestructura. Nunca se comparten con plataformas de terceros ni se utilizan para perfiles publicitarios. El almacenamiento persistente conserva años de historial financiero, accesible desde cualquier dispositivo a través de una interfaz de navegador adaptable.
Funciones clave de Budge
Seguimiento de gastos
Registra y categoriza transacciones en múltiples tipos de cuenta, como corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito y efectivo, para mantener registros financieros precisos.
Seguimiento del presupuesto
Establece límites de gasto por categoría y haz seguimiento del progreso en tiempo real para que sepas inmediatamente cuándo un presupuesto está en riesgo de excederse.
Informes visuales de gastos
Los gráficos y paneles muestran los patrones de gasto y el rendimiento del presupuesto de un vistazo, facilitando la identificación de a dónde va el dinero cada mes.
Seguimiento de objetivos
Define objetivos de ahorro o de reducción de deuda y haz un seguimiento del progreso con el tiempo, convirtiendo los objetivos financieros abstractos en hitos medibles.
Diseño que prioriza la privacidad
Todos los datos financieros se almacenan localmente en tu VPS sin compartirse externamente, manteniendo la información sensible alejada de las redes de publicidad y los corredores de datos.
¿Por qué ejecutar Budge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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