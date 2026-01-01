Hasta un 69% de descuento en Actual Budget

Instala Actual Budget con un solo clic.

Aplicación de finanzas personales enfocada en la privacidad, que usa el presupuesto por sobres para dar un propósito a cada dólar.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  € /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Instala Actual Budget con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
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Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Actual Budget

Actual Budget es una aplicación de finanzas personales rápida y local-first, construida en torno a la metodología de presupuesto por sobres: cada dólar que ganas se asigna a una categoría específica antes de gastarlo. Originalmente un producto comercial, su creador lo liberó como código abierto y ahora es mantenido por una comunidad activa, lo que la convierte en una de las alternativas gratuitas más capaces a YNAB.

Debido a que Actual Budget utiliza una arquitectura local-first, tus datos financieros permanecen en una infraestructura que tú controlas en lugar de en una nube de terceros. La sincronización multidispositivo sigue funcionando a través de tu servidor autoalojado, y el cifrado de extremo a extremo opcional protege los datos en tránsito. Las conexiones bancarias a través de SimpleFIN (EE. UU./Canadá) y GoCardless (UE/Reino Unido) importan las transacciones automáticamente, mientras que la compatibilidad con la importación de YNAB facilita la migración.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Actual Budget

Presupuesto por sobres

Asigna cada dólar a una categoría específica antes de gastar, lo que te da un plan claro basado en ingresos reales en lugar de estimaciones aproximadas.

Propiedad de los datos local-first

Tus datos financieros se almacenan en tu propio servidor, no en una nube comercial, lo que protege los detalles sensibles de la cuenta de filtraciones de terceros o cambios en las políticas de los proveedores.

Sincronización multidispositivo

Sincroniza los presupuestos en teléfonos, tabletas y ordenadores a través de tu servidor autoalojado para que cada miembro del hogar vea las mismas cifras actualizadas.

Integración de cuenta bancaria

Conéctate a cuentas bancarias reales a través de SimpleFIN (EE. UU./Canadá) o GoCardless (UE/Reino Unido) para importar transacciones automáticamente, reduciendo la entrada manual de datos.

Informes financieros detallados

Los informes integrados sobre el patrimonio neto, el flujo de caja y las tendencias de gasto te proporcionan la visibilidad necesaria para tomar decisiones financieras informadas sin necesidad de una hoja de cálculo aparte.

¿Por qué ejecutar Actual Budget en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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