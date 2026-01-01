FeatBit es una plataforma de gestión de características de nivel empresarial que permite a los equipos de ingeniería desplegar código utilizando indicadores de características, realizar despliegues graduales por porcentaje, dirigirse a segmentos de usuarios específicos y revertir cambios al instante sin necesidad de redespliegue. Los SDK nativos para diez lenguajes populares y un servidor de evaluación en tiempo real mantienen los cambios de los indicadores sincronizados entre los clientes en menos de un segundo.

El autoalojamiento de FeatBit en tu VPS mantiene las configuraciones de los indicadores, las reglas de segmentación de usuarios y los registros de auditoría dentro de la infraestructura que controlas, sin tarifas por usuario y sin cuotas de evaluación mensuales. La implementación incluye la interfaz de usuario de gestión, la API, el servidor de evaluación, el servicio de análisis y PostgreSQL preconfigurados bajo HTTPS.