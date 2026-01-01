AstrBot es una potente plataforma de chatbot de código abierto que conecta modelos de lenguaje grandes y aplicaciones de mensajería populares, incluyendo Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu y LINE. Con más de 25.000 estrellas en GitHub, proporciona un marco unificado para construir experiencias de IA conversacional con soporte multimodal, bases de conocimiento, un entorno aislado de agente para la ejecución segura de código e integración con MCP (Model Context Protocol).

Alojar AstrBot en tu propio VPS mantiene tus claves API, historial de conversaciones y datos de la base de conocimiento completamente privados. Con más de 1.000 plugins de la comunidad instalables desde el marketplace integrado y una interfaz de usuario basada en web para la configuración, obtienes una infraestructura de chatbot de IA de nivel empresarial sin depender de servicios alojados de terceros.