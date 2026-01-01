Despliega AstrBot con un solo clic.
Framework de chatbot con IA multiplataforma de código abierto que conecta grandes modelos de lenguaje a tus aplicaciones de mensajería favoritas.
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Todo lo que puedes crear con AstrBot
AstrBot es una potente plataforma de chatbot de código abierto que conecta modelos de lenguaje grandes y aplicaciones de mensajería populares, incluyendo Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu y LINE. Con más de 25.000 estrellas en GitHub, proporciona un marco unificado para construir experiencias de IA conversacional con soporte multimodal, bases de conocimiento, un entorno aislado de agente para la ejecución segura de código e integración con MCP (Model Context Protocol).
Alojar AstrBot en tu propio VPS mantiene tus claves API, historial de conversaciones y datos de la base de conocimiento completamente privados. Con más de 1.000 plugins de la comunidad instalables desde el marketplace integrado y una interfaz de usuario basada en web para la configuración, obtienes una infraestructura de chatbot de IA de nivel empresarial sin depender de servicios alojados de terceros.
Funciones clave de AstrBot
Mensajería multiplataforma
Conecta un único despliegue de AstrBot a Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE y más simultáneamente.
Mercado de plugins
Instala más de 1.000 plugins de la comunidad con un clic para ampliar las funcionalidades: herramientas de moderación, programadores, integraciones y más.
Caja de arena del agente
Ejecutar código de forma segura en un entorno aislado durante las conversaciones, permitiendo flujos de trabajo potentes de agentes sin exponer el sistema anfitrión.
Soporte de la biblioteca de conocimiento
Adjunta bases de conocimiento personalizadas a tus bots para que respondan preguntas basadas en tus propios documentos y datos en lugar de datos de entrenamiento genéricos.
Integración de MCP
El soporte del Protocolo de Contexto del Modelo permite a AstrBot usar herramientas externas y fuentes de datos, desbloqueando comportamientos agénticos avanzados más allá de un simple chat.
¿Por qué ejecutar AstrBot en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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