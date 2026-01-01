Implementa Downtify con un solo clic.
Descargador de música que obtiene audio de YouTube usando enlaces de Spotify, etiquetando archivos automáticamente con metadatos, carátulas de álbum y letras.
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Downtify es una aplicación de descarga de música autoalojada que conecta los ricos metadatos de Spotify con la biblioteca de audio de YouTube. Pega cualquier enlace de Spotify —una sola canción, un álbum o una lista de reproducción completa— y Downtify obtiene el audio y enriquece el archivo resultante con la carátula del álbum, información del artista, números de pista, letras y etiquetas de género automáticamente.
La interfaz web es intencionadamente minimalista: envía una URL, recibe un archivo de audio completamente etiquetado. Los archivos descargados se almacenan en un volumen persistente, lo que facilita la integración de la colección con cualquier gestor de biblioteca multimedia. Las notificaciones de escritorio te alertan cuando finalizan las descargas grandes. El autoalojamiento te da control total sobre tu biblioteca de música sin depender de la disponibilidad de streaming o de las tarifas por reproducción.
Funciones clave de Downtify
Descargas de enlaces de Spotify
Acepta URL de Spotify para canciones individuales, álbumes y listas de reproducción, y luego obtiene automáticamente el audio correspondiente de YouTube.
Etiquetado automático de metadatos
Incrusta la portada del álbum, las letras, los detalles del artista, los números de pista y las etiquetas de género en cada archivo descargado para una organización ordenada de la biblioteca.
Soporte de listas de reproducción por lotes
Descarga álbumes y listas de reproducción completos en una sola operación, gestionando la cola y el seguimiento del progreso en segundo plano.
Notificaciones de escritorio
Te avisa cuando las descargas se completan para que puedas seguir con otro trabajo mientras se procesan grandes lotes.
Almacenamiento persistente
Guarda todas las descargas en un volumen dedicado que sobrevive a los reinicios del contenedor y se integra con herramientas externas de la biblioteca de medios.
¿Por qué ejecutar Downtify en Hostinger?
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