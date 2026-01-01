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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Wizarr

Wizarr es un sistema autoalojado de gestión de invitaciones y usuarios para servidores multimedia Plex, Jellyfin y Emby. Genera enlaces de invitación seguros y compartibles con fechas de caducidad configurables, restricciones de acceso a la biblioteca y límites de duración de la cuenta, y luego guía a los nuevos usuarios a través de un flujo de incorporación guiado para que se conecten rápidamente.

Alojar Wizarr junto a tu servidor multimedia te da un control granular sobre quién tiene acceso y por cuánto tiempo sin tener que gestionar manualmente las cuentas de usuario en el panel de administración de cada servidor multimedia. El seguimiento de invitaciones, la gestión de sesiones y las herramientas de gestión masiva de miembros hacen que la administración de una biblioteca multimedia compartida sea práctica a cualquier escala.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Wizarr

Enlaces de invitación

Genera URLs de invitación únicas con fechas de caducidad y límites de uso para compartir acceso controlado a tu servidor de medios.

Restricciones de la biblioteca

Restringe a los usuarios invitados a bibliotecas específicas para que los invitados solo accedan al contenido que les hayas compartido explícitamente.

Incorporación guiada de usuarios

Los nuevos invitados siguen una guía de configuración paso a paso que los guía a través de la creación de una cuenta y la conexión de su aplicación de medios.

Soporte multiservidor

Gestiona usuarios en servidores de Plex, Jellyfin y Emby desde un único panel de control de Wizarr.

Seguimiento de invitaciones

Controla qué invitaciones se han usado, cuándo y por quién para mantener tu lista de miembros precisa y actualizada.

¿Por qué ejecutar Wizarr en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Maxim Shishkin
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