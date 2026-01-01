Apache Tika es un marco de detección y análisis de contenido que expone una única API REST para extraer texto, metadatos y estructura de más de mil formatos de archivo, incluyendo PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imágenes, audio, vídeo y archivos comprimidos. En lugar de integrar docenas de bibliotecas de análisis por formato, las aplicaciones envían bytes sin procesar a Tika Server y reciben una salida normalizada.

Alojar Tika Server en tu propio VPS mantiene el contenido de los documentos en una infraestructura que controlas, lo cual es importante para contratos confidenciales, registros internos y datos regulados, al tiempo que elimina las tarifas por documento y los límites de tasa cobrados por las API de extracción alojadas. La imagen completa incluye Tesseract OCR y GDAL, por lo que los PDF escaneados y los archivos de imagen se pueden buscar de forma inmediata.