Despliega Apache Tika con un solo clic.
Kit de herramientas de análisis de contenido de código abierto que detecta y extrae metadatos y texto de más de mil tipos de archivo.
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Todo lo que puedes crear con Apache Tika
Apache Tika es un marco de detección y análisis de contenido que expone una única API REST para extraer texto, metadatos y estructura de más de mil formatos de archivo, incluyendo PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imágenes, audio, vídeo y archivos comprimidos. En lugar de integrar docenas de bibliotecas de análisis por formato, las aplicaciones envían bytes sin procesar a Tika Server y reciben una salida normalizada.
Alojar Tika Server en tu propio VPS mantiene el contenido de los documentos en una infraestructura que controlas, lo cual es importante para contratos confidenciales, registros internos y datos regulados, al tiempo que elimina las tarifas por documento y los límites de tasa cobrados por las API de extracción alojadas. La imagen completa incluye Tesseract OCR y GDAL, por lo que los PDF escaneados y los archivos de imagen se pueden buscar de forma inmediata.
Funciones clave de Apache Tika
Más de mil formatos
Procesa PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, imágenes, audio, vídeo y docenas de formatos de archivo a través de una única interfaz REST consistente.
OCR integrado
La imagen completa incluye Tesseract con paquetes de idiomas inglés, francés, alemán, italiano y español para que los PDF escaneados y los archivos de imagen generen texto con capacidad de búsqueda sin servicios adicionales.
Servidor REST de la API
Los Endpoints para la extracción de texto, metadatos, detección de idioma e identificación de tipo MIME permiten que cualquier backend integre el procesamiento de documentos con una simple solicitud HTTP POST.
Detección de idioma
Identifica automáticamente el idioma de cualquier texto extraído, permitiendo la indexación de búsqueda posterior, la traducción y las canalizaciones de enrutamiento sin incluir bibliotecas adicionales.
Pipeline listo
Actúa como la etapa de extracción para plataformas de búsqueda, ingesta RAG, flujos de trabajo de e-discovery y sistemas de preservación digital que necesitan texto normalizado de documentos heterogéneos.
¿Por qué ejecutar Apache Tika en Hostinger?
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