Implementa Mayan EDMS con un solo clic.
Gestión documental empresarial de código abierto con OCR, búsqueda de texto completo, flujos de trabajo, permisos basados en roles y control de versiones.
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Todo lo que puedes crear con Mayan EDMS
Mayan EDMS es un sistema de gestión documental de nivel empresarial, gratuito y de código abierto que captura, almacena, organiza y recupera los documentos de tu organización a través de una interfaz web limpia. Construido sobre Django y utilizado en organizaciones sanitarias, legales, gubernamentales y financieras de todo el mundo, Mayan ofrece OCR, búsqueda de texto completo, flujos de trabajo automatizados, control de acceso basado en roles de grano fino, historial de versiones y gabinetes basados en metadatos. Características que normalmente se encuentran en productos DMS comerciales que cuestan miles de dólares por puesto.
Alojar Mayan EDMS en tu propio VPS mantiene cada documento, registro de auditoría y flujo de trabajo dentro de tu infraestructura en lugar de pasar por un SaaS de terceros. Los documentos se almacenan cifrados en reposo, y el rico sistema de permisos te permite separar la visibilidad entre departamentos, clientes o ámbitos de cumplimiento.
Funciones clave de Mayan EDMS
OCR y búsqueda de texto completo
El OCR integrado extrae texto de PDF e imágenes escaneados, indexando cada palabra para una búsqueda de texto completo instantánea en toda la biblioteca de documentos.
Flujos de trabajo automatizados
Define flujos de trabajo de aprobación de varios pasos con enrutamiento condicional, revisión paralela y acciones desencadenadas en las transiciones de estado de los documentos.
Permisos basados en roles
El control de acceso granular a nivel de documento, archivador y tipo de metadatos te permite separar la visibilidad por departamento, cliente o ámbito de cumplimiento.
Gabinetes y metadatos
Organiza documentos en gabinetes jerárquicos con campos de metadatos personalizados, reglas de archivo inteligentes y filtrado basado en etiquetas para una recuperación rápida.
Historial de versiones y registro de auditoría
Cada carga, edición, comentario y visualización se versiona y audita, proporcionando una cadena de custodia completa para el cumplimiento y los requisitos normativos.
API REST e integraciones
Un sistema completo de API REST y webhooks facilita la integración de Mayan con las plataformas existentes de CRM, ERP y firma electrónica.
¿Por qué ejecutar Mayan EDMS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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