Mayan EDMS es un sistema de gestión documental de nivel empresarial, gratuito y de código abierto que captura, almacena, organiza y recupera los documentos de tu organización a través de una interfaz web limpia. Construido sobre Django y utilizado en organizaciones sanitarias, legales, gubernamentales y financieras de todo el mundo, Mayan ofrece OCR, búsqueda de texto completo, flujos de trabajo automatizados, control de acceso basado en roles de grano fino, historial de versiones y gabinetes basados en metadatos. Características que normalmente se encuentran en productos DMS comerciales que cuestan miles de dólares por puesto.

Alojar Mayan EDMS en tu propio VPS mantiene cada documento, registro de auditoría y flujo de trabajo dentro de tu infraestructura en lugar de pasar por un SaaS de terceros. Los documentos se almacenan cifrados en reposo, y el rico sistema de permisos te permite separar la visibilidad entre departamentos, clientes o ámbitos de cumplimiento.