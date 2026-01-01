Hasta un 69% de descuento en ITFlow

Despliega ITFlow con instalación en un clic.

Plataforma PSA de código abierto para MSPs que cubre la documentación de TI, la gestión de tickets, la facturación y la gestión de clientes en un solo sistema.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega ITFlow con instalación en un clic.

Elige un plan VPS para ITFlow

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ITFlow

ITFlow es una plataforma de automatización de servicios profesionales (PSA) gratuita y de código abierto, creada específicamente para proveedores de servicios gestionados. Consolida la documentación de TI, la gestión de tickets de soporte, la facturación, la gestión de clientes y la monitorización de la infraestructura en un único sistema autoalojado, lo que elimina la pila dispersa de herramientas separadas que la mayoría de los MSP utilizan para sus operaciones diarias.

Alojar ITFlow en un VPS te da a tu negocio la propiedad total de cada registro de cliente, credencial y documento financiero, sin tarifas de licencia por técnico ni datos retenidos por proveedores de SaaS de terceros. Al acceder por primera vez, un asistente de configuración te guía para crear tu perfil de empresa y tu cuenta de administrador antes de que el sistema se abra para el trabajo con clientes.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ITFlow

Centro de documentación de TI

Centraliza los activos del cliente, las credenciales, los dominios, los certificados SSL y la documentación de red en una base de conocimientos estructurada y con capacidad de búsqueda.

Gestión de tickets y mesa de ayuda

Gestiona los tickets de soporte desde la creación hasta la resolución con el procesamiento de correo electrónico a ticket, el seguimiento de SLA y el registro del tiempo del técnico.

Facturación y emisión de facturas

Generar presupuestos, enviar facturas, registrar gastos y monitorizar ingresos desde un panel de contabilidad integrado sin una herramienta de facturación separada.

Dominio y alertas SSL

Supervisa automáticamente las fechas de caducidad de los dominios de los clientes y los certificados SSL y envía alertas antes de que las renovaciones se vuelvan críticas.

Portal del cliente

Los clientes inician sesión en un portal de autoservicio de marca para consultar sus tickets abiertos, documentos compartidos y facturas.

Seguimiento de proveedores y licencias

Registra licencias de software, contactos de proveedores y fechas de renovación junto con los activos del cliente a los que pertenecen.

¿Por qué ejecutar ITFlow en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Atlas CMMS

Atlas CMMS

CMMS autoalojado para órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo y seguimiento de activos

Desplegar
BunkerM

BunkerM

Broker MQTT Mosquitto todo en uno con interfaz de usuario web, editor de ACL y monitorización en tiempo real

Desplegar
DDNS Updater

DDNS Updater

Actualizador de DNS dinámico autohospedado para más de 40 proveedores, se ejecuta como un agente sin interfaz gráfica

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.