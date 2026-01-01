Despliega ITFlow con instalación en un clic.
Plataforma PSA de código abierto para MSPs que cubre la documentación de TI, la gestión de tickets, la facturación y la gestión de clientes en un solo sistema.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con ITFlow
ITFlow es una plataforma de automatización de servicios profesionales (PSA) gratuita y de código abierto, creada específicamente para proveedores de servicios gestionados. Consolida la documentación de TI, la gestión de tickets de soporte, la facturación, la gestión de clientes y la monitorización de la infraestructura en un único sistema autoalojado, lo que elimina la pila dispersa de herramientas separadas que la mayoría de los MSP utilizan para sus operaciones diarias.
Alojar ITFlow en un VPS te da a tu negocio la propiedad total de cada registro de cliente, credencial y documento financiero, sin tarifas de licencia por técnico ni datos retenidos por proveedores de SaaS de terceros. Al acceder por primera vez, un asistente de configuración te guía para crear tu perfil de empresa y tu cuenta de administrador antes de que el sistema se abra para el trabajo con clientes.
Funciones clave de ITFlow
Centro de documentación de TI
Centraliza los activos del cliente, las credenciales, los dominios, los certificados SSL y la documentación de red en una base de conocimientos estructurada y con capacidad de búsqueda.
Gestión de tickets y mesa de ayuda
Gestiona los tickets de soporte desde la creación hasta la resolución con el procesamiento de correo electrónico a ticket, el seguimiento de SLA y el registro del tiempo del técnico.
Facturación y emisión de facturas
Generar presupuestos, enviar facturas, registrar gastos y monitorizar ingresos desde un panel de contabilidad integrado sin una herramienta de facturación separada.
Dominio y alertas SSL
Supervisa automáticamente las fechas de caducidad de los dominios de los clientes y los certificados SSL y envía alertas antes de que las renovaciones se vuelvan críticas.
Portal del cliente
Los clientes inician sesión en un portal de autoservicio de marca para consultar sus tickets abiertos, documentos compartidos y facturas.
Seguimiento de proveedores y licencias
Registra licencias de software, contactos de proveedores y fechas de renovación junto con los activos del cliente a los que pertenecen.
¿Por qué ejecutar ITFlow en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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