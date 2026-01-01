ITFlow es una plataforma de automatización de servicios profesionales (PSA) gratuita y de código abierto, creada específicamente para proveedores de servicios gestionados. Consolida la documentación de TI, la gestión de tickets de soporte, la facturación, la gestión de clientes y la monitorización de la infraestructura en un único sistema autoalojado, lo que elimina la pila dispersa de herramientas separadas que la mayoría de los MSP utilizan para sus operaciones diarias.

Alojar ITFlow en un VPS te da a tu negocio la propiedad total de cada registro de cliente, credencial y documento financiero, sin tarifas de licencia por técnico ni datos retenidos por proveedores de SaaS de terceros. Al acceder por primera vez, un asistente de configuración te guía para crear tu perfil de empresa y tu cuenta de administrador antes de que el sistema se abra para el trabajo con clientes.