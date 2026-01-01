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Generador visual de flujos de trabajo de IA de arrastrar y soltar para crear aplicaciones LLM con OpenAI, Anthropic y modelos locales.

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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Langflow

Langflow es una plataforma de cĆ³digo abierto y de bajo cĆ³digo que permite a los desarrolladores y equipos crear aplicaciones impulsadas por IA a travĆ©s de un lienzo visual. Conecta LLM, bases de datos vectoriales, API y fuentes de datos arrastrando y soltando componentes, sin necesidad de cĆ³digo repetitivo. Es compatible con OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y modelos alojados localmente, lo que facilita la creaciĆ³n de chatbots, pipelines RAG y flujos de trabajo multiagente.

Alojar Langflow en tu propio VPS mantiene los flujos de trabajo de IA y los datos de conversaciĆ³n en una infraestructura que tĆŗ controlas, eliminando la dependencia del proveedor y asegurando que los documentos sensibles procesados a travĆ©s de pipelines RAG nunca salgan de tu entorno. Esta plantilla incluye PostgreSQL para la persistencia fiable de flujos, usuarios y el estado de la aplicaciĆ³n.

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Funciones clave de Langflow

Creador de flujo de trabajo visual

Crea aplicaciones LLM conectando componentes en un lienzo sin escribir cĆ³digo repetitivo de pipeline.

Soporte multi-proveedor de LLM

Alterna entre modelos de OpenAI, Anthropic, Google Gemini y Ollama locales dentro del mismo flujo de trabajo.

Cadenas RAG

Conecta bases de datos vectoriales a LLMs para construir flujos de trabajo de generaciĆ³n aumentada por recuperaciĆ³n que respondan preguntas de tus propios documentos.

ImplementaciĆ³n de API

ExpĆ³n cualquier flujo de trabajo terminado como un endpoint de API REST para su integraciĆ³n en aplicaciones de producciĆ³n.

Componentes personalizados

Escribe componentes de Python para extender Langflow con lĆ³gica propietaria, API internas o fuentes de datos especializadas.

ĀæPor quĆ© ejecutar Langflow en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
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Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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Plataforma de cĆ³digo abierto para construir aplicaciones LLM con RAG, agentes y flujos de trabajo

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