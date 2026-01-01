Despliega Diun con instalación de un solo clic.
Herramienta ligera que monitoriza las imágenes de Docker en busca de actualizaciones y envía notificaciones a tu canal preferido.
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Todo lo que puedes crear con Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) es una herramienta CLI ligera que vigila tus imágenes de Docker y te alerta en el momento en que se publica una nueva versión en el registro. Es compatible con Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay y registros privados, comprobando en una programación cron configurable con fluctuación para distribuir la carga.
Autoalojar Diun en tu VPS significa que se ejecuta continuamente junto a tus contenedores, con acceso completo al socket de Docker para el descubrimiento automático de contenedores. Tú controlas el enrutamiento de las notificaciones — Slack, Discord, correo electrónico, webhooks y más — sin enviar metadatos de imagen a servicios de monitorización de terceros.
Funciones clave de Diun
Monitorización de imágenes automática
Descubre y monitoriza todos los contenedores en ejecución por defecto, para que los nuevos despliegues se rastreen sin necesidad de configuración manual.
Notificaciones flexibles
Compatible con Slack, Discord, correo electrónico, webhooks y otros canales para que las alertas de actualización lleguen a tu equipo dondequiera que trabajen.
Programación basada en Cron
Las comprobaciones se ejecutan en un horario configurable con variación aleatoria opcional para evitar saturar los registros durante las horas pico.
Soporte multirregistro
Funciona con Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay y registros privados, cubriendo todo tu panorama de imágenes de contenedores.
¿Por qué ejecutar Diun en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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