Diun (Docker Image Update Notifier) es una herramienta CLI ligera que vigila tus imágenes de Docker y te alerta en el momento en que se publica una nueva versión en el registro. Es compatible con Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay y registros privados, comprobando en una programación cron configurable con fluctuación para distribuir la carga.

Autoalojar Diun en tu VPS significa que se ejecuta continuamente junto a tus contenedores, con acceso completo al socket de Docker para el descubrimiento automático de contenedores. Tú controlas el enrutamiento de las notificaciones — Slack, Discord, correo electrónico, webhooks y más — sin enviar metadatos de imagen a servicios de monitorización de terceros.