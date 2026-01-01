Hasta un 69% de descuento en LMS

Despliega LMS con un solo clic.

Servidor de música ligero y autoalojado con streaming, con una API compatible con Subsonic para cualquier cliente de música.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega LMS con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con LMS

LMS (Lightweight Music Server) es un servidor de streaming de música autoalojado de código abierto escrito en C++ que expone tu biblioteca de música personal a través de una rápida interfaz web y una API compatible con Subsonic. Indexa una carpeta de archivos de audio, extrae metadatos y carátulas, y te permite transmitir desde cualquier navegador o cualquiera de las docenas de aplicaciones móviles y de escritorio que ya utilizan el protocolo Subsonic.

Alojar LMS en tu propio VPS mantiene tu colección de música y tu historial de escucha dentro de tu propia infraestructura, en lugar de un SaaS de streaming que extrae datos de escucha. El tiempo de ejecución de C++ es lo suficientemente pequeño como para adaptarse a planes de VPS modestos, y la API de Subsonic significa que los clientes favoritos existentes como substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music y play:Sub funcionan de inmediato sin necesidad de escribir integraciones personalizadas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de LMS

API compatible con Subsonic

Funciona con el amplio ecosistema de clientes Subsonic en iOS, Android, macOS, Windows y Linux sin ningún adaptador personalizado.

Recomendaciones inteligentes

Crea grupos de artistas y pistas similares a partir de etiquetas e historial de escucha para impulsar la reproducción automática, el modo radio y el descubrimiento.

Scrobbling de Last.fm

Scrobblea reproducciones a Last.fm o alternativas autoalojadas como Maloja, manteniendo un historial de escucha unificado en todos los dispositivos.

Cuentas multiusuario

Cada usuario obtiene sus propias listas de reproducción, valoraciones, historial de escucha y canciones favoritas mientras comparten la misma biblioteca subyacente.

Montaje de biblioteca de solo lectura

El directorio de música está montado como solo lectura para que el servidor no pueda modificar accidentalmente tus archivos de audio durante los escaneos o la transcodificación.

Núcleo C++ ligero

El demonio C++ compilado más SQLite ocupa poco espacio en disco y memoria, dejando espacio para el resto de tus servicios autoalojados.

¿Por qué ejecutar LMS en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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