Implementa Node-RED con un solo clic.
Herramienta de programación visual de bajo código para conectar dispositivos IoT, APIs y servicios online.
Elige un plan VPS para Node-RED
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Node-RED
Node-RED es una herramienta de programación visual basada en flujos, construida sobre Node.js, que te permite conectar hardware, APIs y servicios online utilizando un editor de arrastrar y soltar basado en navegador. Desarrollado originalmente por IBM y ahora mantenido por la OpenJS Foundation, simplifica la creación de flujos de trabajo de automatización sin escribir código complejo — conecta nodos en un lienzo y despliégalos en segundos.
Alojar Node-RED por tu cuenta en tu propio VPS te da control total sobre tus flujos y los datos sensibles que procesan, sin límites de uso, sin estrangulamiento de velocidad y sin dependencia de una plataforma en la nube. Ya sea que estés automatizando sensores IoT, integrando servicios empresariales u orquestando pipelines de API, Node-RED proporciona un entorno de ejecución flexible y extensible que funciona donde lo necesites.
Funciones clave de Node-RED
Editor de Flujo Visual
El editor de arrastrar y soltar basado en navegador te permite crear e implementar integraciones complejas sin escribir código, haciendo que la automatización sea accesible para todos.
Más de 4.000 Nodos comunitarios
Instala nodos para MQTT, HTTP, bases de datos, APIs en la nube y cientos de otros servicios directamente desde el gestor de paletas integrado.
IoT y MQTT nativo
El soporte de primera clase para MQTT, Modbus y otros protocolos IoT convierte a Node-RED en la plataforma estándar para el hogar inteligente y la automatización industrial.
Nodos de función de JavaScript
Escribe JavaScript personalizado dentro de los flujos para manejar transformaciones de datos complejas y lógica de negocio sin salir del editor visual.
Compartir flujos y Biblioteca
Exportar flujos como JSON e importar flujos predefinidos de la biblioteca de la comunidad de Node-RED para empezar con integraciones comunes al instante.
¿Por qué ejecutar Node-RED en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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