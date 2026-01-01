SENAITE es un Sistema de Gestión de Información de Laboratorio gratuito y de código abierto, construido sobre el servidor de aplicaciones Plone y utilizado por laboratorios de diagnóstico, biobancos, centros de investigación y programas de salud pública en todo el mundo. Gestiona el ciclo de vida analítico completo, incluyendo el registro de muestras, la planificación de hojas de trabajo, la entrada de resultados, la verificación, la publicación y la generación de certificados.

Alojar SENAITE en un VPS mantiene los datos sensibles del laboratorio, las integraciones de instrumentos y los registros de pacientes bajo el control directo de la organización. No hay tarifas de licencia por puesto, sin dependencia de proveedor y acceso completo al código fuente para auditorías, personalización y trabajos de cumplimiento normativo, como la acreditación ISO/IEC 17025.