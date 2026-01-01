Kener es un sistema de página de estado de código abierto construido con SvelteKit que permite a los equipos monitorizar servicios y comunicar interrupciones de forma transparente. Admite varios tipos de monitores: puntos finales HTTP/API, TCP, DNS, certificados SSL, ping, consultas SQL, latidos y servidores de juegos, cada uno rastreado y mostrado en una página de estado pública con historial de tiempo de actividad y gráficos de tiempo de respuesta.

Alojar Kener en tu propio VPS mantiene todos los datos de monitorización y el historial de incidentes bajo tu control. La instancia de Redis incluida gestiona las colas de trabajo y el almacenamiento en caché, mientras que los datos de la aplicación se almacenan en SQLite por defecto. No se requiere una base de datos externa. El primer usuario en registrarse en la instancia se convierte en el administrador.