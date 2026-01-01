Despliega Kener con un solo clic.
Plataforma de estado de código abierto para monitorear servicios y comunicar incidentes a los usuarios en tiempo real.
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Kener es un sistema de página de estado de código abierto construido con SvelteKit que permite a los equipos monitorizar servicios y comunicar interrupciones de forma transparente. Admite varios tipos de monitores: puntos finales HTTP/API, TCP, DNS, certificados SSL, ping, consultas SQL, latidos y servidores de juegos, cada uno rastreado y mostrado en una página de estado pública con historial de tiempo de actividad y gráficos de tiempo de respuesta.
Alojar Kener en tu propio VPS mantiene todos los datos de monitorización y el historial de incidentes bajo tu control. La instancia de Redis incluida gestiona las colas de trabajo y el almacenamiento en caché, mientras que los datos de la aplicación se almacenan en SQLite por defecto. No se requiere una base de datos externa. El primer usuario en registrarse en la instancia se convierte en el administrador.
Funciones clave de Kener
Monitorización multiprotocolo
Supervisa puntos finales HTTP, puertos TCP, registros DNS, certificados SSL, objetivos de ping, latidos y servidores de juegos desde un único panel de control.
Gestión de incidentes
Crea informes de incidentes con cronogramas de estado con marca de tiempo, publica actualizaciones continuas y archiva las resoluciones para un historial de interrupciones transparente.
Mantenimiento programado
Anuncia el tiempo de inactividad planificado con antelación para que los usuarios vean las próximas ventanas de mantenimiento en la página de estado antes de que se interrumpa el servicio.
Notificaciones multicanal
Alerta a tu equipo por correo electrónico, Slack, Discord o webhooks en el momento en que un monitor cambie de estado o se recupere.
Insignias de estado incrustables
Añade insignias de estado en tiempo real o iframes a tu documentación, sitio web o panel de control de la aplicación para mostrar el estado del servicio de forma integrada.
Acceso basado en roles
Invita a miembros del equipo con roles distintos para colaborar en las actualizaciones de incidentes y supervisar la configuración sin compartir el acceso de administrador.
¿Por qué ejecutar Kener en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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