Open Archiver es una plataforma de archivo de correo electrónico autoalojada y conforme a la normativa que ingiere mensajes de Gmail, Microsoft 365, servidores IMAP genéricos y archivos PST o MBOX masivos en un archivo local a prueba de manipulaciones. Los correos electrónicos se almacenan en el formato .eml estándar, se desduplican, se cifran en reposo y son indexados por Meilisearch con Apache Tika analizando los archivos adjuntos para que cada palabra dentro de los PDF, documentos de Word y hojas de cálculo se pueda buscar al instante.

Alojar Open Archiver por tu cuenta mantiene cada mensaje, archivo adjunto y registro de acceso en tu propia infraestructura mientras sigue cumpliendo con los requisitos de retención, retención legal y auditoría de los que dependen las industrias reguladas. Los hashes de archivos detectan manipulaciones, las políticas de retención automatizan la gestión del ciclo de vida y un registro de auditoría inmutable registra cada acceso.