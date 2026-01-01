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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Open Archiver

Open Archiver es una plataforma de archivo de correo electrónico autoalojada y conforme a la normativa que ingiere mensajes de Gmail, Microsoft 365, servidores IMAP genéricos y archivos PST o MBOX masivos en un archivo local a prueba de manipulaciones. Los correos electrónicos se almacenan en el formato .eml estándar, se desduplican, se cifran en reposo y son indexados por Meilisearch con Apache Tika analizando los archivos adjuntos para que cada palabra dentro de los PDF, documentos de Word y hojas de cálculo se pueda buscar al instante.

Alojar Open Archiver por tu cuenta mantiene cada mensaje, archivo adjunto y registro de acceso en tu propia infraestructura mientras sigue cumpliendo con los requisitos de retención, retención legal y auditoría de los que dependen las industrias reguladas. Los hashes de archivos detectan manipulaciones, las políticas de retención automatizan la gestión del ciclo de vida y un registro de auditoría inmutable registra cada acceso.

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Funciones clave de Open Archiver

Ingestión universal de correo electrónico

Conéctate a Gmail, Microsoft 365, buzones IMAP genéricos, archivos PST, archivos MBOX o exportaciones .eml comprimidas para migraciones únicas y sincronización continua en tiempo real.

Buscar en adjuntos

Meilisearch indexa cada cuerpo de correo electrónico mientras que Apache Tika extrae texto de archivos PDF, DOCX, XLSX y otros adjuntos para que las búsquedas lleguen al interior de los documentos.

Almacenamiento a prueba de manipulaciones

A cada correo electrónico y archivo adjunto archivado se le aplica un hash al ser ingerido, se cifra en reposo y se verifica con un informe de integridad para que cualquier modificación sea detectada inmediatamente.

Retención y registro de auditoría

Las políticas de retención granulares automatizan la gestión del ciclo de vida, mientras que un registro de auditoría inmutable registra quién accedió a qué mensajes y cuándo para los informes de cumplimiento.

Almacenamiento conectable

Almacena los correos electrónicos archivados en el sistema de archivos local del VPS o en cualquier backend de almacenamiento de objetos compatible con S3, como AWS S3 o MinIO, sin cambiar la implementación.

Reconstrucción de hilos

El descubrimiento de conversaciones agrupa las respuestas y los reenvíos en hilos completos para que los investigadores puedan revisar el contexto íntegro de cualquier mensaje en una sola vista.

¿Por qué ejecutar Open Archiver en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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