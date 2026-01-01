Despliega ErsatzTV con un solo clic.
Servidor IPTV autoalojado que convierte una biblioteca multimedia personal en canales de televisión en directo personalizados 24/7 con guía electrónica de programación.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con ErsatzTV
ErsatzTV es una plataforma de código abierto autoalojada que transforma una biblioteca multimedia personal — Plex, Jellyfin, Emby o archivos locales — en canales de televisión en directo y programados a medida con una guía electrónica de programación real. Los canales se transmiten como listas de reproducción M3U/HLS a las que cualquier cliente compatible con IPTV puede sintonizar: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, Smart TV, decodificadores y aplicaciones móviles.
Alojar ErsatzTV en tu propio VPS te ofrece un reemplazo privado del cable clásico construido completamente a partir de contenido multimedia que ya posees, sin necesidad de suscribirte a un servicio de streaming ni ser interrumpido por anuncios. Programa maratones temáticos, rotaciones de estilo informativo, canales de vídeos musicales o bloques de programación infantil, y luego míralos en cualquier dispositivo compatible con IPTV.
Funciones clave de ErsatzTV
Canales personalizados 24/7
Crea cualquier número de canales en vivo combinando colecciones, listas de reproducción y reglas de programación en transmisiones ininterrumpidas.
Salida de IPTV y EPG
Expone los canales como listas de reproducción M3U con una guía electrónica de programas XMLTV completa para que cualquier cliente de IPTV sintonice como si fuera cable.
Plex / Jellyfin / Emby
Conéctate directamente a las bibliotecas de servidores de medios existentes o escanea carpetas locales para que el mismo contenido impulse las aplicaciones de VOD y tus canales de TV.
Transcodificación de hardware
Aceleración opcional de NVENC, QSV, VAAPI, AMF y VideoToolbox para mantener el uso de la CPU manejable mientras se sirven transmisiones en vivo.
Marcas de agua y cortinillas
Superpón marcas de agua del canal, inserta cortinillas y presentaciones, e interrumpe la programación con intermedios personalizados para una sensación de canal real.
Canales de vídeos musicales
Mezcla videos musicales y audio en canales cronológicos o temáticos, completos con visualización de carátulas y programación basada en metadatos.
¿Por qué ejecutar ErsatzTV en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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