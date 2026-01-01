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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con GIMP

GIMP (GNU Image Manipulation Program) es un editor de gráficos rasterizados gratuito y de código abierto con un conjunto de funciones comparable al de las herramientas comerciales. Abarca el retoque fotográfico, la corrección de color, la composición basada en capas, la pintura digital y el diseño gráfico en una sola aplicación. Esta plantilla ejecuta GIMP en un escritorio accesible desde el navegador mediante KasmVNC, por lo que tu entorno de edición completo está disponible desde cualquier dispositivo sin instalar nada localmente.

Alojar GIMP en un VPS significa que tus pinceles personalizados, scripts y archivos de proyecto están siempre disponibles desde cualquier máquina. Los recursos dedicados de CPU y RAM manejan lienzos grandes y trabajos de exportación por lotes que sobrecargarían un dispositivo local de bajas especificaciones.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de GIMP

Acceso basado en navegador

Accede a un espacio de trabajo completo de GIMP desde cualquier navegador moderno a través de KasmVNC, sin necesidad de instalación local en ningún dispositivo.

Herramientas avanzadas de retoque

Retoque fotográfico profesional, corrección de color, mapeo de tonos y herramientas de retoque para fotógrafos y diseñadores.

Composición de capas

Edición basada en capas con máscaras, modos de fusión y agrupación para composiciones de imagen complejas.

Automatización de scripts

Los scripts de Script-Fu y Python-Fu automatizan tareas repetitivas y permiten el procesamiento por lotes de grandes conjuntos de imágenes.

Soporte de formato amplio

Abre, edita y exporta cientos de formatos de archivo, incluyendo PSD, TIFF, WebP y RAW, sin herramientas de conversión.

¿Por qué ejecutar GIMP en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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