Hasta un 69% de descuento en Mazanoke

Despliega Mazanoke con instalación de un solo clic.

Optimizador de imágenes basado en navegador, enfocado en la privacidad, que comprime y convierte imágenes sin subirlas a ningún servidor.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Mazanoke con instalación de un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Mazanoke

Mazanoke es un optimizador de imágenes autoalojado que se ejecuta completamente en el navegador. Cuando los usuarios comprimen, redimensionan o convierten imágenes a través de la interfaz de Mazanoke, todo el procesamiento ocurre localmente en su dispositivo: no se transmite ningún dato de imagen al servidor ni a ningún tercero. Esto lo hace adecuado para procesar imágenes sensibles que no pueden subirse a herramientas de compresión en la nube.

A diferencia de los servicios de optimización de imágenes alojados, autoalojar Mazanoke en tu VPS le da a tu equipo un punto final privado y siempre disponible para el procesamiento de imágenes. Soporta una amplia gama de formatos, elimina automáticamente los metadatos EXIF como la ubicación GPS y las marcas de tiempo, y puede protegerse con autenticación básica HTTP opcional para restringir el acceso.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Mazanoke

Procesamiento en el navegador

Toda la compresión y conversión de imágenes se ejecuta localmente en el navegador, sin que se envíen datos de imagen al servidor o a ningún servicio externo.

Conversión multiformato

Convertir entre JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO y TIFF en cualquier combinación con ajustes de calidad personalizables.

Eliminación automática de EXIF

Elimina los metadatos incrustados, incluyendo la ubicación GPS, las marcas de tiempo y la información de la cámara, de las imágenes antes de compartirlas.

Autenticación básica HTTP

El acceso está protegido por autenticación básica HTTP de serie, manteniendo tu instancia restringida solo a usuarios autorizados.

Soporte sin conexión de PWA

Instala Mazanoke como una Aplicación Web Progresiva para el procesamiento de imágenes sin conexión, sin necesidad de una conexión a internet.

¿Por qué ejecutar Mazanoke en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

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