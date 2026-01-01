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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con MeshCentral

MeshCentral es una plataforma completa de monitorización y gestión remota de código abierto que te permite tomar el control de escritorios remotos, ejecutar shells, transferir archivos e inspeccionar la telemetría de dispositivos en máquinas Windows, macOS, Linux y FreeBSD desde una única consola web. Los agentes ligeros se ejecutan en cada dispositivo gestionado y se conectan salientes a tu servidor MeshCentral, para que puedas acceder a ellos a través de firewalls y NAT sin túneles VPN.

Autoalojar MeshCentral en tu VPS te proporciona un reemplazo privado de TeamViewer o AnyDesk sin tarifas por puesto, sin límites de ancho de banda y sin acceso de terceros a tus sesiones remotas. La plataforma es la tecnología central detrás de Tactical RMM y es implementada por empresas de TI, MSPs y laboratorios domésticos para gestionar desde un puñado de dispositivos personales hasta miles de puntos finales de clientes.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de MeshCentral

Escritorio remoto y shell

Controla máquinas con Windows, macOS, Linux y FreeBSD a través de una rápida interfaz de escritorio remoto web, shell y transferencia de archivos. No se requiere instalación de cliente.

Agente ligero

Pequeños agentes nativos se conectan saliendo de cada dispositivo, por lo que MeshCentral funciona a través de firewalls y NAT sin túneles VPN o puertos de entrada abiertos en los hosts administrados.

Grupos de dispositivos y políticas

Organiza los puntos finales en grupos de malla con permisos basados en roles, tareas programadas y acciones masivas para que las grandes flotas sigan siendo manejables.

Autenticación de dos factores

El TOTP, WebAuthn y el 2FA por correo electrónico integrados mantienen la consola de administración segura incluso cuando está expuesta a internet pública.

Grabación y auditoría de sesiones

Grabación opcional de sesiones de escritorio remoto más un registro de auditoría detallado te permite revisar cada acción realizada por cada administrador.

APIs REST y WebSocket

Las API completas te permiten automatizar la gestión de dispositivos, integrarte con herramientas de tickets o construir sobre MeshCentral como la base de un RMM personalizado.

¿Por qué ejecutar MeshCentral en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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