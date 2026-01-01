Despliega draw.io con un solo clic.
AplicaciÃ³n de diagramaciÃ³n gratuita y de cÃ³digo abierto para crear diagramas de flujo, diagramas de red, UML y visualizaciones de arquitectura: completamente autoalojada.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con draw.io
draw.io (diagrams.net) es una herramienta de diagramaciÃ³n gratuita y de cÃ³digo abierto en la que confÃan millones de ingenieros, arquitectos y analistas de negocio. Es compatible con una amplia gama de tipos de diagramas: diagramas de flujo, diagramas de clases UML, diagramas entidad-relaciÃ³n, mapas de red e infraestructura, flujos de trabajo BPMN y mÃ¡s, todo ello desde un sofisticado editor basado en navegador.
Autoalojar draw.io en tu propio VPS significa que todos los datos de los diagramas permanecen dentro de tu infraestructura. No se envÃan archivos a servidores externos, lo que la convierte en la opciÃ³n predeterminada para equipos en industrias reguladas o aquellos con estrictos requisitos de residencia de datos. La imagen de Docker no tiene estado y es ligera, sin dependencias de base de datos.
Funciones clave de draw.io
Cero dependencias externas
draw.io se ejecuta como un Ãºnico contenedor sin estado sin necesidad de base de datos â€” los datos del diagrama nunca salen de tu servidor.
Soporte amplio para diagramas
Crea diagramas de flujo, UML, diagramas ER, mapas de red, flujos de trabajo BPMN y wireframes desde un editor unificado.
Integraciones de almacenamiento en la nube
Conecta con Google Drive, Microsoft OneDrive y GitLab para almacenar y versionar diagramas junto a tus archivos existentes.
ExportaciÃ³n del lado del servidor
Exporta diagramas a formatos PDF, PNG, SVG y Visio (.vsdx) directamente en el servidor sin procesamiento del lado del cliente.
Editor capaz de trabajar sin conexiÃ³n
Funciona completamente sin conexiÃ³n aÃ±adiendo
?offline=1 a la URL: ideal para entornos aislados o restringidos.
Â¿Por quÃ© ejecutar draw.io en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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