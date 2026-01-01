draw.io (diagrams.net) es una herramienta de diagramaciÃ³n gratuita y de cÃ³digo abierto en la que confÃ­an millones de ingenieros, arquitectos y analistas de negocio. Es compatible con una amplia gama de tipos de diagramas: diagramas de flujo, diagramas de clases UML, diagramas entidad-relaciÃ³n, mapas de red e infraestructura, flujos de trabajo BPMN y mÃ¡s, todo ello desde un sofisticado editor basado en navegador.

Autoalojar draw.io en tu propio VPS significa que todos los datos de los diagramas permanecen dentro de tu infraestructura. No se envÃ­an archivos a servidores externos, lo que la convierte en la opciÃ³n predeterminada para equipos en industrias reguladas o aquellos con estrictos requisitos de residencia de datos. La imagen de Docker no tiene estado y es ligera, sin dependencias de base de datos.