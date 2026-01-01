Implementa Spoolman con instalación de un solo clic.
Rastreador de bobinas de filamento autohospedado para entusiastas de la impresión 3D para gestionar el inventario, el consumo y las etiquetas de códigos QR.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Spoolman
Spoolman es una aplicación web autoalojada para gestionar bobinas de filamento para impresión 3D. Ofrece a los creadores y a las granjas de impresión un inventario central de cada bobina, haciendo un seguimiento del peso, material, color, fabricante y filamento restante para que nunca inicies una impresión sin suficiente material. A diferencia de las hojas de cálculo o las notas adhesivas, Spoolman almacena todo en una base de datos SQLite ligera, expone una API REST limpia para la integración con Klipper y Moonraker, y proporciona una interfaz de usuario web accesible desde cualquier navegador de tu red.
Alojar Spoolman en tu propio VPS mantiene todos los datos de inventario privados y siempre accesibles, sin cuotas de suscripción ni intercambio de datos con terceros. Las actualizaciones de WebSocket en tiempo real significan que cada cliente conectado ve los cambios de inventario al instante.
Funciones clave de Spoolman
Seguimiento de inventario de bobinas
Registra el fabricante, el material, el color, el peso y el filamento restante de cada bobina para que siempre sepas qué hay disponible antes de empezar una impresión.
Integración de Klipper y Moonraker
La API REST se integra de forma nativa con Klipper y Moonraker para que tu impresora 3D pueda registrar el uso de la bobina automáticamente sin necesidad de registro manual.
Generador de etiquetas de código QR
Imprime etiquetas QR adhesivas para cada bobina. Un escaneo rápido desde cualquier navegador móvil muestra el perfil completo del material y el peso restante.
Actualizaciones de WebSocket en tiempo real
Los cambios de inventario se envían a todos los clientes conectados al instante a través de WebSockets, manteniendo los paneles y segmentadores sincronizados sin necesidad de actualización manual.
Múltiples backends de bases de datos
Por defecto utiliza SQLite sin configuración para configuraciones monousuario, con soporte opcional para PostgreSQL y MariaDB para granjas de impresión compartidas y mayores volúmenes de escritura.
¿Por qué ejecutar Spoolman en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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