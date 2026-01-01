Instala Bazarr con un solo clic.
Compañero de gestión automatizada de subtítulos para Sonarr y Radarr que descarga y actualiza subtítulos en toda tu biblioteca multimedia.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Bazarr
Bazarr es una aplicación complementaria de Sonarr y Radarr que automatiza todo el flujo de trabajo de subtítulos para tu biblioteca multimedia. Monitoriza tu biblioteca en busca de contenido nuevo y busca, descarga y organiza subtítulos automáticamente en tus idiomas preferidos en más de 20 proveedores, incluyendo OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed y Podnapisi. Cuando hay versiones de subtítulos mejores disponibles, Bazarr las actualiza automáticamente: no se requiere búsqueda manual.
Ejecutar Bazarr en un VPS dedicado le proporciona un tiempo de actividad constante y una dirección IP pública fiable, necesarios para un acceso ininterrumpido al proveedor: las redes domésticas con IP dinámicas pueden ser bloqueadas por los proveedores de subtítulos con el tiempo. Combinado con herramientas de sincronización de subtítulos que corrigen los desajustes de tiempo y soporte para pistas SDH para personas con discapacidad auditiva, Bazarr ofrece una cobertura completa de subtítulos para cada elemento multimedia de tu biblioteca.
Funciones clave de Bazarr
Integración de Sonarr y Radarr
Bazarr se conecta directamente a tu arr setup existente y descarga automáticamente los subtítulos para cada película o episodio a medida que se añade a tu biblioteca.
+20 proveedores de subtítulos
Buscar OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi y muchos más simultáneamente para maximizar la posibilidad de encontrar subtítulos precisos en tu idioma.
Actualizaciones automáticas de calidad
Cuando se lanza una versión mejor de subtítulos para el contenido que ya está en tu biblioteca, Bazarr reemplaza el archivo existente automáticamente sin ninguna intervención manual.
Sincronización de subtítulos
Las herramientas de sincronización integradas ajustan la sincronización de los subtítulos para que coincida con las pistas de audio, corrigiendo la causa más común por la que los subtítulos no están sincronizados, incluso cuando se descargan de fuentes fiables.
Soporte para personas con discapacidad auditiva
Prefiere las pistas SDH o CC para la accesibilidad. Bazarr puede priorizar los subtítulos para personas con discapacidad auditiva en todos los proveedores para cada elemento de tu biblioteca.
¿Por qué ejecutar Bazarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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