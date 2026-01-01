Hasta un 69% de descuento en ArchiveBox

Despliega ArchiveBox con un solo clic.

Plataforma de archivado de internet autoalojada que preserva páginas web, vídeos y documentos en múltiples formatos para acceso permanente.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
7,99  € /mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega ArchiveBox con un solo clic.

Elige un plan VPS para ArchiveBox

Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ArchiveBox

ArchiveBox es la plataforma líder de archivado web de código abierto y autoalojada, que captura sitios web como HTML, PDF, capturas de pantalla, archivos WARC y medios extraídos para asegurar que el contenido permanezca accesible mucho después de que las fuentes originales desaparezcan. Con más de 18.000 estrellas en GitHub y desarrollo activo desde 2017, ofrece una alternativa fiable a depender de Internet Archive para el contenido importante para tu trabajo.

Alojar ArchiveBox por tu cuenta te da soberanía total de los datos sobre el contenido archivado. Esto es fundamental para los flujos de trabajo legales, de cumplimiento y periodísticos donde la cadena de custodia es importante. Tú controlas las políticas de retención, las estrategias de copia de seguridad y los permisos de acceso, mientras que el motor de búsqueda de texto completo Sonic integrado hace que encontrar contenido en grandes archivos sea rápido y preciso.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ArchiveBox

Archivo multiformato

Captura cada página simultáneamente como HTML, PDF, captura de pantalla, WARC y medios extraídos, para que el contenido se conserve en múltiples formatos independientes incluso si uno de ellos se vuelve ilegible en el futuro.

Búsqueda de texto completo

Encuentra cualquier palabra o frase en todo tu archivo al instante utilizando el motor de búsqueda Sonic integrado, sin necesidad de navegar manualmente por carpetas o depender de coincidencias imprecisas de nombres de archivo.

Reserva de citas automatizada

Configura el archivado diario de feeds RSS, listas de marcadores y colecciones de URL para que el contenido importante se conserve automáticamente sin requerir una activación manual para cada nuevo elemento.

Amplio soporte para importar

Importa directamente desde marcadores del navegador, Pocket, Pinboard, Instapaper y otros servicios, lo que facilita la migración de una lista de lectura existente a tu archivo permanente.

Renderizado de JavaScript

Archiva páginas renderizadas dinámicamente y aplicaciones de una sola página utilizando el entorno de navegador NoVNC incluido, capturando contenido que los simples extractores de HTML pasan por alto por completo.

¿Por qué ejecutar ArchiveBox en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

WireGuard Easy

WireGuard Easy

WireGuard Easy es una interfaz de gestión de VPN basada en web para WireGuard

Desplegar
2FAuth

2FAuth

Gestor de códigos de autenticación de dos factores autohospedado para web y móvil

Desplegar
Actual Budget

Actual Budget

Aplicación de finanzas personales centrada en la privacidad con presupuesto por sobres

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.