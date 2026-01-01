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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con AnonUpload

AnonUpload es una aplicación PHP ligera para compartir archivos, construida en torno a un único principio: compartir archivos sin dejar rastro. No requiere base de datos, cuentas de usuario, y no almacena metadatos que puedan identificar quién subió o descargó un archivo. Los nombres de archivo directos nunca se exponen públicamente, y la función opcional de retardo de descarga evita el rastreo automatizado antes de que los archivos lleguen a sus destinatarios previstos.

Alojar AnonUpload por tu cuenta significa que tus archivos nunca pasan por infraestructura de terceros sujeta a solicitudes de vigilancia o mandatos de retención de datos. Tú controlas qué tipos de archivo se aceptan, el tamaño máximo de las subidas y quién puede acceder a la interfaz de administración, sin depender de ningún servicio comercial de intercambio de archivos anónimo que pueda registrar la actividad a pesar de las afirmaciones de privacidad.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de AnonUpload

No se requiere base de datos

Los archivos se almacenan directamente en el sistema de archivos sin necesidad de configuración o mantenimiento de bases de datos, lo que simplifica la implementación y elimina una fuente común de fugas de datos.

Nombres de archivo ocultos

Los nombres de archivo originales nunca se exponen públicamente, por lo que los usuarios que descargan no pueden inferir el contenido, la fuente o la identidad del cargador de la URL o del listado de directorios.

Retraso de Descarga

Configura un periodo de espera antes de que los archivos estén disponibles para descargar, evitando que los rastreadores automatizados recojan las subidas antes de que lleguen a sus destinatarios previstos.

Tipos de archivo configurables

Define una lista blanca exacta de extensiones de archivo aceptadas y establece límites máximos de tamaño de subida de hasta 10 GB para que coincidan con tus necesidades específicas de compartición.

Interfaz de administración

Gestiona las cargas, monitoriza el uso del almacenamiento y ajusta la configuración de la aplicación a través de un panel de administración integrado sin tocar la línea de comandos del servidor.

¿Por qué ejecutar AnonUpload en Hostinger?

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