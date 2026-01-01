AnonUpload es una aplicación PHP ligera para compartir archivos, construida en torno a un único principio: compartir archivos sin dejar rastro. No requiere base de datos, cuentas de usuario, y no almacena metadatos que puedan identificar quién subió o descargó un archivo. Los nombres de archivo directos nunca se exponen públicamente, y la función opcional de retardo de descarga evita el rastreo automatizado antes de que los archivos lleguen a sus destinatarios previstos.

Alojar AnonUpload por tu cuenta significa que tus archivos nunca pasan por infraestructura de terceros sujeta a solicitudes de vigilancia o mandatos de retención de datos. Tú controlas qué tipos de archivo se aceptan, el tamaño máximo de las subidas y quién puede acceder a la interfaz de administración, sin depender de ningún servicio comercial de intercambio de archivos anónimo que pueda registrar la actividad a pesar de las afirmaciones de privacidad.