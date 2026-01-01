Implementa Backrest con un solo clic.
UI basada en web para restic que permite copias de seguridad programadas, navegación y restauraciones accesibles desde cualquier navegador.
Elige un plan VPS para Backrest
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Backrest
Backrest es una interfaz web autoalojada para restic, el programa de copia de seguridad rápido y seguro. Envuelve la potente deduplicación y el cifrado de restic en una interfaz de usuario limpia basada en navegador, permitiéndote crear planes de copia de seguridad, programarlos con cron y restaurar archivos individuales sin tener que usar la línea de comandos.
Dado que Backrest almacena instantáneas a través de restic, las copias de seguridad están cifradas en reposo y admiten docenas de backends de almacenamiento: disco local, almacenamiento de objetos compatible con S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP y más. Autoalojar Backrest mantiene tu configuración de copia de seguridad y tus credenciales completamente bajo tu control, sin cuotas de suscripción ni dependencia de un proveedor.
Funciones clave de Backrest
Planes de copia de seguridad programados
Define programaciones basadas en cron por repositorio para que las copias de seguridad se ejecuten automáticamente sin intervención manual.
Restauración basada en navegador
Explora el contenido de las instantáneas y restaura archivos o directorios individuales directamente desde la UI web.
Almacenamiento multi-backend
Almacena copias de seguridad en disco local, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP y más a través de backends nativos de restic.
Cifrado de extremo a extremo
Todas las instantáneas son cifradas por restic antes de salir del host, garantizando que los datos permanezcan privados en cualquier backend de almacenamiento.
Deduplicación y compresión
La segmentación de Restic definida por contenido deduplica los datos entre instantáneas, lo que reduce drásticamente el uso de almacenamiento con el tiempo.
¿Por qué ejecutar Backrest en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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