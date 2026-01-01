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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
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API pública
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Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Flipt

Flipt es una plataforma de gestión de banderas de características de código abierto que ofrece a los equipos de desarrollo un control total sobre su proceso de lanzamiento. Te permite almacenar configuraciones de banderas junto a tu código en repositorios de Git, integrándose con los flujos de trabajo de revisión de código que tu equipo ya utiliza. La interfaz web hace que la creación de banderas, la definición de segmentos de usuarios y la configuración de despliegues basados en porcentajes sea accesible para todos en el equipo sin necesidad de cambios en el código o nuevas implementaciones.

Alojar Flipt en tu propio VPS mantiene la lógica sensible de las banderas de características y los datos de segmentación de usuarios completamente dentro de tu infraestructura, garantizando el cumplimiento de las políticas de seguridad y eliminando la dependencia del proveedor. Obtienes las mismas capacidades que los servicios comerciales de banderas de características por una fracción del coste.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Flipt

Almacenamiento nativo de Git

Almacena las configuraciones de las feature flags en tus repositorios de Git, dándote control de versiones, revisión de código e historial de auditoría para cada cambio.

Segmentación avanzada

Define segmentos de usuarios con atributos personalizados para desplegar funcionalidades a grupos específicos antes de un lanzamiento completo.

Despliegues porcentuales

Lanza funcionalidades gradualmente a un porcentaje de usuarios, reduciendo el riesgo y permitiendo decisiones basadas en datos antes del despliegue completo.

APIs REST y gRPC

Las APIs y los SDKs de cliente completos para lenguajes populares permiten a cualquier aplicación evaluar indicadores con una latencia mínima.

Soporte multi-entorno

Gestiona configuraciones de flags separadas para entornos de desarrollo, preproducción y producción desde una única instancia.

¿Por qué ejecutar Flipt en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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