Flipt es una plataforma de gestión de banderas de características de código abierto que ofrece a los equipos de desarrollo un control total sobre su proceso de lanzamiento. Te permite almacenar configuraciones de banderas junto a tu código en repositorios de Git, integrándose con los flujos de trabajo de revisión de código que tu equipo ya utiliza. La interfaz web hace que la creación de banderas, la definición de segmentos de usuarios y la configuración de despliegues basados en porcentajes sea accesible para todos en el equipo sin necesidad de cambios en el código o nuevas implementaciones.

Alojar Flipt en tu propio VPS mantiene la lógica sensible de las banderas de características y los datos de segmentación de usuarios completamente dentro de tu infraestructura, garantizando el cumplimiento de las políticas de seguridad y eliminando la dependencia del proveedor. Obtienes las mismas capacidades que los servicios comerciales de banderas de características por una fracción del coste.