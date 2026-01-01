Apache Solr es una plataforma de búsqueda de código abierto de eficacia probada, construida sobre Apache Lucene y utilizada por miles de organizaciones en todo el mundo. Maneja la búsqueda de texto completo, la navegación facetada, el resaltado de resultados, la búsqueda espacial y el manejo de documentos enriquecidos, todo ello a través de una API REST que funciona con cualquier lenguaje o framework.

Alojar Solr por tu cuenta en tu propio VPS te proporciona un control completo sobre tu infraestructura de búsqueda, la privacidad de los datos y la optimización del rendimiento, sin tarifas por consulta ni dependencia del proveedor. Ya sea que necesites búsqueda en el sitio, descubrimiento de productos de comercio electrónico o recuperación de documentos empresariales, el ecosistema maduro de Solr y su esquema extensible lo convierten en una base probada.