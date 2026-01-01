Implementa Apache Solr con un solo clic.
Plataforma de búsqueda de código abierto de nivel empresarial que impulsa la búsqueda de texto completo, la navegación facetada y la indexación en tiempo real para cualquier aplicación.
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Todo lo que puedes crear con Apache Solr
Apache Solr es una plataforma de búsqueda de código abierto de eficacia probada, construida sobre Apache Lucene y utilizada por miles de organizaciones en todo el mundo. Maneja la búsqueda de texto completo, la navegación facetada, el resaltado de resultados, la búsqueda espacial y el manejo de documentos enriquecidos, todo ello a través de una API REST que funciona con cualquier lenguaje o framework.
Alojar Solr por tu cuenta en tu propio VPS te proporciona un control completo sobre tu infraestructura de búsqueda, la privacidad de los datos y la optimización del rendimiento, sin tarifas por consulta ni dependencia del proveedor. Ya sea que necesites búsqueda en el sitio, descubrimiento de productos de comercio electrónico o recuperación de documentos empresariales, el ecosistema maduro de Solr y su esquema extensible lo convierten en una base probada.
Funciones clave de Apache Solr
Búsqueda de texto completo
El análisis de texto impulsado por Lucene, con tokenización, lematización, sinónimos y ajuste de relevancia, ofrece resultados precisos en grandes colecciones de documentos.
Navegación facetada
La faceta nativa permite a los usuarios desglosar por categoría, precio, fecha o cualquier campo indexado: el motor estándar detrás de las interfaces de comercio electrónico y filtrado de contenido.
Indexación en tiempo real
Los documentos enviados al índice se pueden buscar en cuestión de segundos, lo que facilita la búsqueda casi en tiempo real para las aplicaciones que requieren resultados actualizados.
Gestión avanzada de documentos
La integración de Apache Tika incorporada extrae e indexa automáticamente texto de PDF, documentos de Word, HTML y más de mil formatos de archivo adicionales.
REST API
Consulta y actualiza el índice a través de HTTP con respuestas JSON, XML o CSV: no se requiere ninguna biblioteca cliente específica de Solr para integrarse con cualquier pila.
¿Por qué ejecutar Apache Solr en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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